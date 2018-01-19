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Лавров: Уцелевшие в Сирии боевики начали стекаться в Центральную Азию
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    Лавров: Уцелевшие в Сирии боевики начали стекаться в Центральную Азию

    19:04  19 Января 2018  /обновлено: 19:19  19 Января 2018
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    Лавров: Уцелевшие в Сирии боевики начали стекаться в Центральную Азию

    Москва, 19 января. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что недобитые и уцелевшие в Сирии джихадисты начали стекаться в Центральную Азию, в том числе на север Афганистана.

    «Север Афганистана превращается в опорную базу международного терроризма во главе с афганским крылом ИГ1, которое формирует плацдарм для реализации в регионе деструктивных замыслов в духе пресловутой идеологии «халифата», — сказал глава российского дипломатического ведомства, выступая на заседании СБ ООН.

    Лавров указал на то, что тысячи боевиков различных национальностей, включая недобитых в Сирии джихадистов, стекаются в Центральную Азию «при явном попустительстве, а иногда прямой поддержке внешних и местных спонсоров под «знамена» игиловцев».

    Глава МИД РФ подчеркнул, что свержение легитимных властей центральноазиатских государств они открыто провозглашают своей целью. Кроме того, боевики намерены распространить свое влияние на все евразийское пространство.

    Напомним, ранее президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ подготовку к Конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи

    «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #сирия #лавров
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