Выборы-2018: штаб Путина встретится со всеми доверенными лицами на следующей неделе

Москва, 19 января. В начале следующей недели состоится встреча предвыборного штаба кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина с доверенными лицами. Об этом сообщил сопредседатель избирательного штаба Александр Румянцев.

«Мы собираемся на будущей неделе вступить в контакт со всеми обозначенными лицами», — сказал Румянцев.

Он также добавил, что доверенными лицами Владимира Путина стали представители всех слоев общества – «от домохозяек до выдающихся деятелей культуры, науки, образования, медицины». Румянцев подчеркнул, что список доверенных лиц Путина может расширяться вплоть до 16 марта.

Напомним, 12 января Центральная избирательная комиссия РФ зарегистрировала список из 259 доверенных лиц действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента России. В числе доверенных лиц Путина композитор Игорь Крутой, адвокат Анатолий Кучерена, исполнители Лев Лещенко, Денис Майданов и Полина Гагарина и многие другие.