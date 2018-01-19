Москва, 19 января. Народный артист РФ Аскольд Запашный объяснил, зачем нужно идти на выборы президента России 2018 года. По его мнению, в демократической стране голосование на выборах является обязанностью гражданина.

«Поскольку Россия – демократическая страна, выборы должны быть обязательными. И раз они существуют, и ты являешься сознательным гражданином своей страны, то это твой долг. Долг перед обществом, долг перед государством, долг перед самим собой, долг перед детьми. Поэтому нужно идти и проголосовать так, как ты считаешь нужным», — цитирует Запашного iReactor.

Он отметил, что нынешняя власть в лице президента Владимира Путина провела мощную реформу по стабилизации ситуации в России.

Напомним, выборы президента пройдут в марте этого года. Действующий российский лидер намерен принять участие в них в качестве самовыдвиженца. На данный момент сторонники Путина собрали более 1,5 млн подписей в поддержку его участия в выборах.