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Политика
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Весь мир
Сирия новости 19 января 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от «Ан-Нусры» поселений Алеппо, жители Африна вышли на митинг против вторжения ВС Турции
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    Сирия новости 19 января 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от «Ан-Нусры» поселений Алеппо, жители Африна вышли на митинг против вторжения ВС Турции

    19:30  19 Января 2018
    2351

    Сирия новости 19 января 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от «Ан-Нусры» поселений Алеппо, жители Африна вышли на митинг против вторжения ВС Турции

    Сирия, 19 января. САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Джебхат ан-Нусры»1 два поселения Алеппо, жители Африна вышли на митинг против вторжения ВС Турции, четверо детей пострадало при взрыве в Анбаре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: бьют по «Джебхат ан-Нусре» в Алеппо и Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ освободили от «Ан-Нусры» два поселения Алеппо, противостоят «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

    «Исламское государство»1: ведет бои с ССА на западе Даръа.

    «Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Алеппо.

    Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ1 в провинции Даръа.

    Сирия новости 19 января 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от «Ан-Нусры» поселений Алеппо, жители Африна вышли на митинг против вторжения ВС Турции

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 19 января 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от «Ан-Нусры» поселений Алеппо, жители Африна вышли на митинг против вторжения ВС Турции

    На территории оазиса Восточная Гута продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. Военный Telegram-канал (@NRVR11) передает, что интенсивные перестрелки между армией САР и боевиками отмечаются в окрестностях Арбина. Также ожесточенные бои между правительственными войсками и радикальными исламистами продолжаются в городе Хараста.

    Ранее сообщалось, что боевики открыли огонь по расположениям САА недалеко от поселений Кафр Батна и Ан-Нашабия, а также в районах Джобар и Айн Тарма.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 19 января 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от «Ан-Нусры» поселений Алеппо, жители Африна вышли на митинг против вторжения ВС Турции

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает освобождать от радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» территории провинции Алеппо. Информационное агентство Damascus Now передает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что правительственные войска выбили террористов из населенных пунктов Кеталь и Ум ас Санабиль в юго-западной части региона.

    Жители Африна вышли на демонстрацию против вторжения турецких войск в город, сообщает на своей странице в Facebook (@dimashq.now) местный источник.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 19 января 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от «Ан-Нусры» поселений Алеппо, жители Африна вышли на митинг против вторжения ВС Турции

    На западе провинции Даръа вновь зафиксированы боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». По сведениям информационного агентства Damascus Now, интенсивные перестрелки происходят в окрестностях деревни Аль Бакара.

    Более 20 заключенных сбежали из тюрьмы боевиков в провинции Даръа, передает местный Twitter-канал (@now_damascus).

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 19 января 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от «Ан-Нусры» поселений Алеппо, жители Африна вышли на митинг против вторжения ВС Турции

    ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по опорным пунктам радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Хан ас-Субуль, Хеш, Басида и Катра на востоке провинции Идлиб. О боевых вылетах союзной авиации пишет военный Telegram-канал (@NRVR11).

    В это время артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет обстрел позиций радикальных исламистов недалеко от поселения Джиср аш-Шугур. Об этом сообщает информагентство Damascus Now на своей странице в Facebook (@dimashq.now).

    Ирак

    Сирия новости 19 января 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от «Ан-Нусры» поселений Алеппо, жители Африна вышли на митинг против вторжения ВС Турции

    Недалеко от города Хит в провинции Анбар сдетонировало самодельное взрывное устройство, передает Iraqi News. По данным информационного агентства, в результате происшествия тяжелые ранения получили четверо детей.

    Ранее сообщалось, что семь террористов «Исламского государства» пытались проникнуть в Аль-Каим вместе с возвращающимися в свои дома мирными жителями. Солдаты иракской армии задержали радикальных исламистов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #дамаск #вкс рф #игил #ирак #идлиб #даръа #джебхат-ан-нусра #восточная гута #анбар #тахрир аш-шам #аль-каим
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    Сирия новости 19 января 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от «Ан-Нусры» поселений Алеппо, жители Африна вышли на митинг против вторжения ВС Турции
    Сирия новости 19 января 16.30: Турция начала операцию против YPG в Алеппо, в Хасаке продолжаются столкновения между ИГ и SDF
    Сирия новости 19 января 12.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Хаме, в Харасте продолжаются ожесточенные бои
    Сирия новости 19 января 07.00: боевики готовят химатаку в Хаме, САА отбила нападения «Джебхат ан-Нусры» в Гуте
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