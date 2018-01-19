Сирия новости 19 января 19.30: ВКС РФ обеспечили освобождение от «Ан-Нусры» поселений Алеппо, жители Африна вышли на митинг против вторжения ВС Турции

Сирия, 19 января. САА при поддержке ВКС РФ освободила от «Джебхат ан-Нусры»1 два поселения Алеппо, жители Африна вышли на митинг против вторжения ВС Турции, четверо детей пострадало при взрыве в Анбаре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бьют по «Джебхат ан-Нусре» в Алеппо и Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ освободили от «Ан-Нусры» два поселения Алеппо, противостоят «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Исламское государство»1: ведет бои с ССА на западе Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ1 в провинции Даръа.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. Военный Telegram-канал (@NRVR11) передает, что интенсивные перестрелки между армией САР и боевиками отмечаются в окрестностях Арбина. Также ожесточенные бои между правительственными войсками и радикальными исламистами продолжаются в городе Хараста.

Ранее сообщалось, что боевики открыли огонь по расположениям САА недалеко от поселений Кафр Батна и Ан-Нашабия, а также в районах Джобар и Айн Тарма.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает освобождать от радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» территории провинции Алеппо. Информационное агентство Damascus Now передает на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что правительственные войска выбили террористов из населенных пунктов Кеталь и Ум ас Санабиль в юго-западной части региона.

Жители Африна вышли на демонстрацию против вторжения турецких войск в город, сообщает на своей странице в Facebook (@dimashq.now) местный источник.

Провинция Даръа

На западе провинции Даръа вновь зафиксированы боестолкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольной «Исламскому государству». По сведениям информационного агентства Damascus Now, интенсивные перестрелки происходят в окрестностях деревни Аль Бакара.

Более 20 заключенных сбежали из тюрьмы боевиков в провинции Даръа, передает местный Twitter-канал (@now_damascus).

Провинция Идлиб

ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по опорным пунктам радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Хан ас-Субуль, Хеш, Басида и Катра на востоке провинции Идлиб. О боевых вылетах союзной авиации пишет военный Telegram-канал (@NRVR11).

В это время артиллерия Сирийской арабской армии (САА) ведет обстрел позиций радикальных исламистов недалеко от поселения Джиср аш-Шугур. Об этом сообщает информагентство Damascus Now на своей странице в Facebook (@dimashq.now).

Ирак

Недалеко от города Хит в провинции Анбар сдетонировало самодельное взрывное устройство, передает Iraqi News. По данным информационного агентства, в результате происшествия тяжелые ранения получили четверо детей.

Ранее сообщалось, что семь террористов «Исламского государства» пытались проникнуть в Аль-Каим вместе с возвращающимися в свои дома мирными жителями. Солдаты иракской армии задержали радикальных исламистов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)