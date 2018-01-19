Сирия в западных СМИ: участвуют ли США и Россия в «гонке военных баз»

По мнению американского издания Defence News, Россия и США участвуют в «гонке военных баз» в Сирии. Как пишет Агнес Хелу (Agnes Helou) в своей статье «Россия и США участвуют в «гонке военных баз» в Сирии», несмотря на то, что Соединенные Штаты присутствуют в нескольких ключевых районах Сирийской Арабской Республики, они имеют только две полноценные базы. Первая — около Ракки в Ат-Табке, где американские инструкторы обучают курдские вооруженные формирования. Вторая — в Ат-Танфе, «куда США не пускают российские и правительственные силы».

Россия также имеет две постоянные военные базы в Сирии — авиабазу Хмеймим и военно-морскую базу Тартус.

«Российские официальные лица хотят немедленного выхода из Сирии, — приводит автор статьи слова отставного генерала ливанской армии Элиаса Ханна, — потому что они знают, что, если динамика региона будет изменена, Россия столкнется с партизанской войной против ее присутствия в Сирии».

Говоря об этом, Ханн имеет в виду атаку беспилотников на российские базы в ночь на 6 января:

«Член ИГИЛ1 («Исламское государство»;1 ИГ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) не может создать беспилотный летательный аппарат, способный перемещаться на 50-100 км. Для этого нужны возможности для подключения к спутникам и GPS», — и отметил, что нападение явно было проведено под непосредственным контролем третьей стороны.

И хотя журналист Defence News отмечает, что российское военное присутствие в Сирии осуществляется по соглашению с легитимным и признанным правительством Башара Асада, он все равно продолжает рассуждать о якобы имеющем место быть соперничестве Москвы и Вашингтона, приводя слова еще одного генерала Вооруженных сил Ливана Вахби Катыша:

«Сирия находится в стратегическом положении — это ворота на Ближний Восток и в Персидский залив; вот почему мы являемся свидетелями такого соревнования за влияние, которое не в последнюю очередь подразумевает строительство военных баз».

Желаемое за действительное?

Политолог и независимый журналист Александр Асафов прокомментировал Федеральному агентству новостей (ФАН) статью в Defence News, в первую очередь, отметив, что издание не располагает полной информацией:

«Если называть базами точки более-менее постоянного военного присутствия Соединенных Штатов, то таких локаций можно назвать восемь».

Эксперт считает, что авторы материала стремятся выдать желаемое за действительное, поскольку никой гонки между Россией и США нет:

«У России есть свои военные, стратегические и политические интересы, и, соответственно, есть две точки присутствия — это Тартус и Хмеймим. Россия не собирается открывать третью, пятую, пятнадцатую базу и так далее. Хотя некоторым американским журналистам, безусловно, кажется, что работа над восстановлением и строительством аэропорта в Дамаске будет иметь четко выраженный военный характер и восприниматься как организация еще одной российской военной базы».

Эксперт отметил, что, на самом деле, сама риторика статьи уже лишена реальных оснований, поскольку никакого противостояния по числу военных баз между Россией и США нет.

«Есть противостояние политическое, есть проблемы с теми, кого США поддерживают, но военного противостояния, такого «фронтира» между российскими и американскими военнослужащими нет, поэтому гипотеза автора статьи кажется не очень убедительной. Но, тем не менее, она медийно обслуживает историю, которая должна преувеличить присутствие американцев в регионе и их влияние за счет того, что якобы существует процесс некоторого соревнования».

Наш собеседник подчеркнул, что Россия, на самом деле, выполняет свои обещания, данные легитимному правительству Башара Асада:

«Россия участвует в восстановлении мирного процесса, Россия заключает различные сделки, связанные с торговлей пшеницей, фосфатами и другими историями уже мирного времени. Конечно, при особом желании и манипулировании фактами все это можно назвать военной активностью».

Иностранный след атаки на Хмеймим и Тартус

Эксперт объяснил, что атака на авиабазу Хмеймим и Тартус с помощью беспилотников будет служить еще очень долго почвой для различных информационных спекуляций:

«Якобы началась партизанская война против российского присутствия и вот ее первое проявление. Соответственно, по мнению автора статьи, официальные лица России в ужасе. Но это ложь от начала и до конца. Однако, безусловно, американцам бы хотелось, чтобы так действительно было».

По мнению Александра Асафова, кроме реализации чисто террористических целей, неудавшееся нападение на российские базы — это попытка различных джихадистских группировок, которые действуют при покровительстве определенных разведок, и, соответственно, под разными вывесками, объявить о своем существовании:

«Действительно, было установлено, что части взрывчатых элементов поставлялись через болгарскую фирму «Аркус», действительно, местом производства было одно из двух предприятий Шосткинского завода на Украине. Действительно, след иностранной помощи изготовителям этих беспилотных летательных аппаратов, снабженных взрывчаткой, которые пытались атаковать наши базы, очевиден».

Эксперт считает, что причиной атаки могли стать и российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ):

«Если смотреть на публикации различных лиц связанных с Пентагоном, мы увидим, что для Пентагона большой проблемой является присутствие в Сирии российских РЭБ, то есть того самого семейства Р-330. Поэтому атака дронами — это, в том числе, попытка проверить, насколько наши системы в Сирии эффективны, насколько они боеспособны и насколько вообще инфраструктурные и военные объекты уязвимы для таких атак».

Наш собеседник напомнил, что это не первая попытка использовать беспилотников боевиками:

«Мы помним, что беспилотники использовались при попытке наведения понтонного моста через Евфрат, при различных атаках и терактах против мирного населения Сирии. Это, с одной стороны, попытка вооруженных группировок показать остатки собственного присутствия, а с другой стороны, это разведдеятельность, направленная на выяснение функциональности наших средств подавления РЭБ».

Есть ли гонка?

Александр Асафов заострил внимание на словах ливанского генерала Вахби Катыша о ключевом значении региона:

«Да, действительно, у Сирии есть важнейшее стратегическое значение, об этом говорили еще до начала сирийской войны. И любая дестабилизация обстановки в Сирии может напрямую повлиять на цены на нефть, например. Это одно из оснований. Их на самом деле много, и у Сирии действительно ключевое положение. Именно поэтому Соединенные Штаты ведут непримиримую, открытую и не очень открытую борьбу за свержение законно избранного правительства Башара Асада».

Эксперт считает, что западные СМИ будут и дальше говорить о том, что Россия оккупировала сирийские территории у независимых племен и групп с различной идеологией, которые якобы борются за свободу Сирии:

«Они будут говорить, что Россия потерпела колоссальное поражение при различных атаках и поэтому собирается бежать, бросив Сирию на произвол судьбы — разные версии будут звучать. Но суть такова, что противостояния в том виде, в виде наращивания и эскалации вооружения, нет. Мы, наоборот, выводим часть своего контингента, как приказал Владимир Путин. Но присутствие сохраняется. Мы в Сирии всерьез и надолго, и Россия поможет этой стране восстановить мирную жизнь, восстановить экономику и, конечно же, будет реализовывать свои интересы на обоюдовыгодной основе».

1 Организация запрещена на территории РФ.