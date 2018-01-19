Сирия: замгламы МИД САР предупредил Турцию о зеркальном ответе в случае вторжения в Африн

Заместитель министра иностранных дел и по делам эмигрантов САР Фейсал Микдад заявил от имени правительства Сирии, что на любые враждебные или военные действия со стороны Турции, республика ответит зеркально, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

«Мы предупреждаем турецкое руководство о том, что если оно начнет военные действия в районе Африна, это будет считаться актом агрессии турецкой армии в отношении суверенитета территории Сирийской Арабской Республики (САР) в соответствии с международным правом, известным турецкой стороне, — заявил министр. — Силы ПВО Сирии восстановились и находятся в полной боеготовности, чтобы поразить воздушные цели, вторгнувшиеся в сирийское воздушное пространство. Что означает, если турецкие самолеты атакуют Сирию, это не останется безнаказанным».

Замглавы МИД выразил надежду на то, что турецкая сторона услышит посыл правительства Сирии, и поймут, что Африн, равно как и северные и северо-восточные территории САР — были, есть и будут сирийской землей.

«Турецкое руководство в последнее время стремилось наладить отношения с турецким народом, и оно по-прежнему стремится к улучшению взаимопонимания», — сказал он.

Он добавил, что турецкий народ подвергся опасности, будь то терроризм или сохранение территориальной целостности Турции.

«Анкара, в случае каких-либо военных действий, перестает быть гарантом урегулирования кризиса в Сирии, и встает на одно место с террористическими группами, — то есть не будет никакой разницы между действиями Турции и террористов, атакующих Сирию последние семь лет, — добавил чиновник.

В то же время он указал на то, что необходимо учитывать поддержку, оказываемую турецким руководством террористическим группам, которые получают вооружение и финансирование, и с подачи Турции пытаются уничтожить САР.

Отвечая на вопрос о позиции правительства в отношении приглашения специального посланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры провести в Вене встречу между делегацией САР и членами оппозиции, Фейсал Микдад сказал: «Сирия всегда откликнулась на любые международные усилия внести свой вклад в прекращение кризиса. Мы будем в Сочи в ближайшие дни, и в этом контексте будет рассмотрено новое предложение принять участие во встрече в Вене, то есть Сирия примет участие в венской встрече, но спецпосланник должен играть свою роль посредника в этих дискуссиях, а не навязывать свою точку зрения. Тур согласован сирийцами без предварительных условий или предварительных просмотров де Мистуры, поскольку это в корне противоречит резолюции 2254 Совбеза ООН».