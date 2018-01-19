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Политика
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Сирия: замгламы МИД САР предупредил Турцию о зеркальном ответе в случае вторжения в Африн
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    Сирия: замгламы МИД САР предупредил Турцию о зеркальном ответе в случае вторжения в Африн

    18:20  19 Января 2018  /обновлено: 18:27  19 Января 2018
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    Сирия: замгламы МИД САР предупредил Турцию о зеркальном ответе на случай вторжения в Африн

    Заместитель министра иностранных дел и по делам эмигрантов САР Фейсал Микдад заявил от имени правительства Сирии, что на любые враждебные или военные действия со стороны Турции, республика ответит зеркально, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

    «Мы предупреждаем турецкое руководство о том, что если оно начнет военные действия в районе Африна, это будет считаться актом агрессии турецкой армии в отношении суверенитета территории Сирийской Арабской Республики (САР) в соответствии с международным правом, известным турецкой стороне, — заявил министр. — Силы ПВО Сирии восстановились и находятся в полной боеготовности, чтобы поразить воздушные цели, вторгнувшиеся в сирийское воздушное пространство. Что означает, если турецкие самолеты атакуют Сирию, это не останется безнаказанным».

    Замглавы МИД выразил надежду на то, что турецкая сторона услышит посыл правительства Сирии

    Замглавы МИД выразил надежду на то, что турецкая сторона услышит посыл правительства Сирии, и поймут, что Африн, равно как и северные и северо-восточные территории САР — были, есть и будут сирийской землей.

    «Турецкое руководство в последнее время стремилось наладить отношения с турецким народом, и оно по-прежнему стремится к улучшению взаимопонимания», — сказал он.

    Он добавил, что турецкий народ подвергся опасности, будь то терроризм или сохранение территориальной целостности Турции.

    «Анкара, в случае каких-либо военных действий, перестает быть гарантом урегулирования кризиса в Сирии, и встает на одно место с террористическими группами, — то есть не будет никакой разницы между действиями Турции и террористов, атакующих Сирию последние семь лет, — добавил чиновник.

    Анкара, в случае каких-либо военных действий, перестает быть гарантом урегулирования кризиса в Сирии

    В то же время он указал на то, что необходимо учитывать поддержку, оказываемую турецким руководством террористическим группам, которые получают вооружение и финансирование, и с подачи Турции пытаются уничтожить САР.

    Отвечая на вопрос о позиции правительства в отношении приглашения специального посланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры провести в Вене встречу между делегацией САР и членами оппозиции, Фейсал Микдад сказал: «Сирия всегда откликнулась на любые международные усилия внести свой вклад в прекращение кризиса. Мы будем в Сочи в ближайшие дни, и в этом контексте будет рассмотрено новое предложение принять участие во встрече в Вене, то есть Сирия примет участие в венской встрече, но спецпосланник должен играть свою роль посредника в этих дискуссиях, а не навязывать свою точку зрения. Тур согласован сирийцами без предварительных условий или предварительных просмотров де Мистуры, поскольку это в корне противоречит резолюции 2254 Совбеза ООН».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Мохамад Журбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #оппозиция #сирия #турция #оон #курды #де мистура #сар #африн #аль-мекдад
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