Выборы-2018: в Новосибирске обнаружили признаки незаконной агитации за Грудинина

Новосибирск, 19 января. Избирательная комиссия Новосибирской области обнаружила в задержанных полицией бюллетенях «Правда» от кандидата в президенты РФ Павла Грудинина признаки незаконной агитации и запретил их распространение, сообщается на сайте комиссии.

«Единогласно члены областного избиркома признали, что информационный бюллетень «Правда» содержит признаки предвыборной агитации, был изготовлен с нарушением требований законодательства и не подлежит распространению», — говорится в сообщении областного избиркома.

В пятницу стало известно о задержке планируемой к распространению партии бюллетеней «Правда», посвященных кандидату Грудинину. Второй секретарь обкома Ренат Сулейманов назвал действия полиции незаконными.

В постановлении комиссии при этом сообщается, что в отношении тиража бюллетеней в 410 тысяч экземпляров в пятницу поступил запрос отдела полиции №8 «Кировский» УМВД по Новосибирску «на предмет наличия в нем признаков предвыборной агитации».

Как сообщили в облизбиркоме, материал необходимо представить в избирательную комиссию до начала распространения. Кроме того, выпуск бюллетеней был оплачен с расчетного счета партии, а не с избирательного счета кандидата, что является нарушением закона.