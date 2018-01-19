Выборы-2018: Жириновский обвинил Грудинина в политическом мошенничестве

Москва, 19 января. Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский обрушился с критикой в адрес кандидата в президенты от КПРФ, миллиардера Павла Грудинина. Так, политик обвинил своего соперника по предвыборной кампании в политическом мошенничестве. По его мнению, Грудинин не выдержит предвыборных разоблачений и «снимет свою кандидатуру».

«Это политическое мошенничество, — заявил в пятницу журналистам Жириновский. — Не надо врать, что вы коммунисты, социалисты, их кандидат — капиталист и олигарх. Сбросьте свое название, откажитесь от Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Брежнева, и скажите, что будете жить как Черкизовский рынок».

Жириновский также посоветовал Грудинину «оставаться миллиардером» и не участвовать в выборах.

«Не надо обманывать избирателей и идти на выборы президента, это плохой вариант», — резюмировал лидер ЛДПР.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. На выборы главы государства в качестве самовыдвиженца идет Владимир Владимирович Путин. По последним данным, в поддержку кандидатуры Путина на выборах-2018 собрано более 1,5 млн подписей.