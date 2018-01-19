Украинский военный разведчик с позывным «Палестинец» сдался спецслужбам ЛНР

Луганск, 19 января. Украинский военный разведчик с позывным «Палестинец» явился с повинной в министерство государственной безопасности Луганской народной республики. Об этом сообщает пресс-служба МГБ ЛНР.

«Агент главного управления разведки министерства обороны Украины под псевдонимом «Палестинец» после переброски на территорию ЛНР явился с повинной в министерство государственной безопасности», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, агентом оказался гражданин Российской Федерации Александр Кобрищев, который с 2005 года проживал на Украине. В 2014 году Кобрищев был завербован главным управлением разведки министерства обороны Украины и направлен в ЛНР для сбора сведений о вооруженных силах республики.

Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила, что за минувший год в Донецкой народной республике при обстрелах ВСУ погибли 278 мирных жителей, еще 600 человек получили ранения, передает телеканал «360».