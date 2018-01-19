Москва потребовала от Польши разъяснить запрет на въезд для российского политолога

Москва, 19 января. Министерство иностранных дел России потребовало от польских властей разъяснений из-за закрытия въезда на территорию стран Евросоюза российскому политологу и журналисту Олегу Бондаренко.

МИД РФ по дипломатическим каналам потребовал от Варшавы «дополнительных разъяснений» в связи с недопуском российского журналиста на территорию стран Шенгенской зоны, передает РИА Новости.

«На основании имеющихся данных иначе, чем попыткой по политическим мотивам ограничить свободу слова представителя российского гражданского общества на территории стран-членов ЕС — в нарушение действующих в этой области демократических принципов, — объяснить поведение польской стороны мы не можем», — приводит текст заявления внешнеполитического ведомства России RT.

Ранее заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий прокомментировал слова президента России Владимира Путина по поводу расследования крушения самолета, на борту которого находился глава Польши Лех Качиньский.