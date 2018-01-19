Франция отпустила Керимова на выходные в Россию

Москва, 19 января. Российскому сенатору Сулейману Керимову, задержанному во Франции, разрешили ненадолго вернуться на родину. По информации французского информационного агенства AFP, миллиардер может поехать в Россию, чтобы навестить близкого родственника.

«Господину Керимову разрешено следственным судьей съездить в Россию, чтобы посетить близкого родственника – брата или сводного брата», — заявил прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр.

Он отметил, что разрешение действительно с пятницы, 19 января, до воскресенья, 21 января.

Напомним, российский сенатор Керимов был задержан в Ницце в конце ноября прошлого года. Его обвинили в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.Французская полиция также указала, что подозревает Керимова в приобретении элитной недвижимости на Лазурном берегу через третьих лиц, отмечает «Аргументы и Факты».

Впоследствии Керимова отпустили из-под стражи под залог в 5 миллионов евро, однако ему было запрещено покидать территорию департамента Приморские Альпы.

Ранее прокурор Прэтр сообщил, что суд по делу Керимова едва ли состоится раньше конца текущего года.

Отметим, что после задержания сенатора пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия сделает все возможное, чтобы защитить права Керимова.