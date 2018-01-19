Президентские выборы 2018: доверенные лица Путина будут участвовать в дебатах в регионах

Москва, 19 января. Доверенные лица действующего президента России Владимира Путина, который является кандидатом на выборах-2018, готовятся для участия в дебатах.

«Готовим доверенных лиц для дебатов в регионах», — рассказал журналистам в пятницу сопредседатель штаба Александр Румянцев.

Отвечая на вопрос, будут ли доверенные лица участвовать в дебатах, он сказал: «Думаю, что будут». Румянцев добавил, что «решать будут штабы на местах», передает ТАСС.

Ранее Владимиру Путину представили вторую часть списка доверенных лиц. К концу дня этот список будет передан в Центральный избирательный комитет (ЦИК).

Отметим, в преддверии выборов президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года, ФАН напоминает о правилах и сроках предвыборной агитации в средствах массовой информации.