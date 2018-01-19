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Политика
Двукратный олимпийский чемпион Алябьев объяснил, почему будет голосовать за Путина
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    Двукратный олимпийский чемпион Алябьев объяснил, почему будет голосовать за Путина

    17:13  19 Января 2018  /обновлено: 17:24  19 Января 2018
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    Двукратный олимпийский чемпион Алябьев объяснил, почему будет голосовать за Путина

    Москва, 19 января. Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев в разговоре с Федеральным агентством новостей рассказал о своем видении предвыборной гонки и объяснил, почему будет голосовать за Владимира Путина.

    «Я, на самом деле, определился уже давно. Голосую за Путина еще со времен его первого срока. С тех пор его и поддерживаю. Семья в этом вопросе меня тоже поддерживает, у нас одинаковые взгляды. Можно много говорить, почему именно он. Но Владимир Владимирович сделал для нашей страны очень много. Россия встала с колен. Нас уважать стали. Мне импонирует его мобильность — он везде успевает. Еще бросается в глаза его выдержка. Никого не оскорбит, всегда говорит со всеми на равных: хоть с дворником, хоть с директором завода. С Путиным пересекался еще во времена Собчака. Уже тогда были видны его способности. Плюс он спортивный человек — это мне тоже нравится», — заявил Алябьев ФАН.

    Что же касается идеи бойкотировать выборы, то, по мнению прославленного биатлониста, такое мог предложить только очень неуверенный в себе человек.

    «Сейчас люди в президенты пытаются выдвигаться, чтобы себя показать. Та же Собчак и прочие это делают для рекламы, чтобы о них говорили. Они сами себя не воспринимают всерьез, они и не рассчитывают выиграть. Ну а как себя еще проявить? Давайте еще бойкотировать начнем  — и это еще не вечер. Дальше еще что-нибудь придумают, какую-нибудь еще ложку дегтя», — отметил член совета Союза биатлонистов России.

    Напомним, выборы президента России пройдут в марте этого года. Действующий глава государства Владимир Путин намерен участвовать в них в качестве самовыдвиженца. По последним данным, в его поддержку собрано уже более 1,5 млн подписей.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #выборы-2018 #алябьев
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