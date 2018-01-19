В Совфеде рассказали о дальнейшей работе над освоением Арктики

Архангельск, 19 января. Сенаторы Совета Федерации учтут результаты работы форума «Арктика – особый уровень прав человека» в ходе работы над совершенствованием федерального законодательства, связанного с освоением и развитием арктических территорий России. Об этом рассказали в профильном комитете верхней палаты российского парламента.

Напомним, форум «Арктика – особый уровень прав человека» прошел в ноябре минувшего года в Архангельске. Его участниками стали более 100 человек из 13 российских регионов. На повестку были вынесены, в том числе и вопросы местного самоуправления, формирование систем здравоохранения, образования и соцобеспечения на арктических территориях.

Уделили внимание и вопросам развития бизнеса в Арктике. Таким образом, на форуме смогли заложить основу новой экспертной площадки для обсуждения вопросов реализации прав человека в особых природно-климатических условиях арктических территорий.

Ранее вопрос об освоении Арктики комментировал президент РФ Владимир Путин, напоминает «Газета.ру». Так,14 декабря минувшего года президент РФ он в ходе большой пресс-конференции в Москве напомнил, что именно в Арктике имеются основные запасы минерального сырья, однако освоение этих запасов должно идти параллельно с заботой о природе.