Выборы-2018: сбор подписей в поддержку Путина будет прекращен в понедельник

Москва, 19 января. Кампания по сбору подписей в поддержку кандидатуры президента России Владимира Путина будет прекращена с понедельника, заявил сопредседатель штаба действующего российского лидера Сергей Когогин.

«Мы приняли решение приостановить подписную кампанию, с понедельника все точки по стране по сбору подписей прекратят свою работу», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

Он также добавил, что штаб «получил отклик от населения», которое поддерживает Путина в качестве кандидата на выборах.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Путин будет в них участвовать как самовыдвиженец.