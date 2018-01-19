Опасные связи: Грудинин дискредитирует себя контактами с радикалами и националистами

Представители левых сил считают более чем сомнительными политические связи кандидата в президенты России от КПРФ бизнесмена Павла Грудинина. Таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился заместитель председателя ЦК партии «Коммунисты России» политолог Сергей Малинкович.

Ранее о поддержке Грудинина заявили руководители так называемого «Левого фронта» — леворадикальной организации, активными членами которой являются осужденные за организацию массовых беспорядков на деньги, полученные из-за рубежа, Сергей Удальцов, Леонид Развозжаев и другие радикалы. В декабре 2017 года это движение выдвинуло Павла Грудинина единым кандидатом в президенты от «левых и патриотических сил».

То, что Грудинин выбирает своих сторонников среди довольно одиозных фигур, вызывает серьезное беспокойство у Сергея Малинковича, которым он поделился с Федеральным агентством новостей.

«Меня беспокоит, что в кампании Грудинина все большую роль играет Удальцов, что является серьезной дискредитацией левого движения, — отметил Малинкович. — У меня лично никогда не было к Удальцову позитивного отношения. Удальцов связан с Грузией (речь идет о контактах Удальцова с Гиви Таргамадзе — бывшим главой комитета парламента Грузии по обороне и безопасности — прим. ФАН), мы это знаем, нам все это было показано в суде. То Удальцов был с [Алексеем] Навальным, то с Западом, то какие-то беспорядки организовывал, то в тюрьме сидел, и т.д.».

По словам Малинковича, весьма скептически он относится и к другой организации, поддержавшей кандидатуру Грудинина, как кандидата от левых сил. Речь идет о так называемом Совете национально-патриотических сил.

«Я этот совет оцениваю очень скептически, — отметил глава «Коммунистов России». — Что бы сейчас [соратник Грудинина Юрий] Болдырев ни говорил, он один из основателей партии «Яблоко», то есть это совершенно явный либерал. Кроме того, в этом совете присутствует очень много националистических групп, хотя они и не имеют особого влияния, вплоть до совершенно одиозных. Контакты Грудинина с подобными организациями выглядят просто дико. Поэтому совершенно ясно, что Грудинин только использует левую риторику, прикрывается ею, но беда в том, что широкий избиратель может этого не знать. И сегодня штаб Грудинина настроен на массовую обработку этого избирателя, особенно на фоне некоторого падения рейтинга этого кандидата».

По словам собеседника ФАН, то, что Грудинин пытается вызвать у людей ассоциации с именем создателя советского государства Владимира Ленина, является беззастенчивым подлогом.