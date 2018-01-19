18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Рогозин посоветовал западным издателям выпускать газеты в рулонах и без текста
Выборы 2018
Прийти на выборы президента РФ 2018 россиян призвала директор ставропольской гимназии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Прийти на выборы президента РФ 2018 россиян призвала директор ставропольской гимназии

    17:23  19 Января 2018
    124

    Выборы президента России 18 марта 2018 года

    18 марта 2018 россияне должны прийти на выборы президента и проголосовать за того кандидата, который способен повести Россию за собой. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ставропольском крае и директор гимназии №24 города Ставрополь Александра Будяк.

    «Сегодня для нашей страны очень важны активные и инициативные граждане. Рассуждать о политике у себя на кухне или оставлять в социальных сетях какие-то комментарии, лежа на диване — проще простого. Но если ты на самом деле считаешь себя патриотом, если ты переживаешь за будущее страны и думаешь о том, в каком государстве будут расти твои дети, то начинать нужно именно с себя. Ведь не случайно 2018 год посвящен добровольцам — нужно подчеркнуть значимость каждого гражданина для общей задачи, для процветания нашей большой и великой Родины. Поэтому сегодня обязанность наших граждан — прийти на избирательные участки и проголосовать за того кандидата, который способен вывести Россию вперед», — пояснила Будяк.

    При этом собеседница ФАН подчеркнула, что для страны будет важен голос каждого избирателя, ведь если явка будет небольшой, «западным недоброжелателям России будет проще сорвать процедуру подсчета голосов». Александра Будяк рассказала и о том, как стала доверенным лицом действующего президента РФ Владимира Путина.

    Выборы-2018: директор ставропольской гимназии рассказала о важности избирательного процесса

    «Для меня же большая часть и еще большая ответственность находиться в команде нашего президента, лидера Общероссийского народного фронта. В этой команде мне доводится работать с 2013 года. Я сама являюсь ответственным патриотом, учителем и считаю, что наших детей нужно воспитывать в атмосфере любви к своей Родине. Важно, чтобы наша страна жила в безопасности, важно чтобы наше национальное достояние ценили те, кто живет в нашей стране. А единство нужно для того, чтобы никто даже не смел косо глянуть на Россию и уж тем более покусился на ее территории. Программа Владимира Путина помогает решать все эти вопросы, и именно поэтому я стала его доверенным лицом», — заключила Будяк.

    Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Действующий российский лидер Владимир Путин намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец. В настоящий момент сторонники главы государства проводят сбор подписей в его поддержку по всей стране.

    Владимир Путин. Биография

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #выборы-2018 #будяк
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Павел Буре: Путин — возможно, самый влиятельный человек в мире, но в общении он простой человек

      18:55 19 Января 2018 43
      Читать
      18:16
      Сегодня

      Разворот в Атлантике: танкер с газом из РФ для США внезапно сменил курс
      16:51
      Сегодня

      Путин не планирует брать отпуск до президентских выборов — Песков
      15:13
      Сегодня

      Песков рассказал о крещенской традиции Путина
      10:48
      Сегодня

      Грудинин привез свои "20 шагов" в Петербург. Пресс-конференция
      6:11
      Сегодня

      Лавров провел встречу с генсеком ООН Гутеррешем

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 34864

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3631

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      35195

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      8339

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7868
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Выборы-2018: в поддержку Путина собрано более 1,5 млн подписей

      Выборы-2018: в поддержку Путина собрано более 1,5 млн подписей

      16:37   19 Января 2018
      110
      Песков отреагировал на предложение Трампа перенести из Минска переговоры по Донбассу

      Песков отреагировал на предложение Трампа перенести из Минска переговоры по Донбассу

      15:19   19 Января 2018
      1412
      Турция отреагировала на призыв США воздержаться от операции в сирийском Африне

      Турция отреагировала на призыв США воздержаться от операции в сирийском Африне

      13:52   19 Января 2018
      3122
      Путин окунулся в прорубь на Селигере по случаю праздника Крещения Господня

      Путин окунулся в прорубь на Селигере по случаю праздника Крещения Господня

      2:00   19 Января 2018
      3156