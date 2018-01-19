Прийти на выборы президента РФ 2018 россиян призвала директор ставропольской гимназии

18 марта 2018 россияне должны прийти на выборы президента и проголосовать за того кандидата, который способен повести Россию за собой. Об этом в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ставропольском крае и директор гимназии №24 города Ставрополь Александра Будяк.

«Сегодня для нашей страны очень важны активные и инициативные граждане. Рассуждать о политике у себя на кухне или оставлять в социальных сетях какие-то комментарии, лежа на диване — проще простого. Но если ты на самом деле считаешь себя патриотом, если ты переживаешь за будущее страны и думаешь о том, в каком государстве будут расти твои дети, то начинать нужно именно с себя. Ведь не случайно 2018 год посвящен добровольцам — нужно подчеркнуть значимость каждого гражданина для общей задачи, для процветания нашей большой и великой Родины. Поэтому сегодня обязанность наших граждан — прийти на избирательные участки и проголосовать за того кандидата, который способен вывести Россию вперед», — пояснила Будяк.

При этом собеседница ФАН подчеркнула, что для страны будет важен голос каждого избирателя, ведь если явка будет небольшой, «западным недоброжелателям России будет проще сорвать процедуру подсчета голосов». Александра Будяк рассказала и о том, как стала доверенным лицом действующего президента РФ Владимира Путина.

«Для меня же большая часть и еще большая ответственность находиться в команде нашего президента, лидера Общероссийского народного фронта. В этой команде мне доводится работать с 2013 года. Я сама являюсь ответственным патриотом, учителем и считаю, что наших детей нужно воспитывать в атмосфере любви к своей Родине. Важно, чтобы наша страна жила в безопасности, важно чтобы наше национальное достояние ценили те, кто живет в нашей стране. А единство нужно для того, чтобы никто даже не смел косо глянуть на Россию и уж тем более покусился на ее территории. Программа Владимира Путина помогает решать все эти вопросы, и именно поэтому я стала его доверенным лицом», — заключила Будяк.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Действующий российский лидер Владимир Путин намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец. В настоящий момент сторонники главы государства проводят сбор подписей в его поддержку по всей стране.

Владимир Путин. Биография