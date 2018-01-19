В ЦИК рассказали, как будет организовано видеонаблюдение на выборах-2018

Москва, 19 января. Видеонаблюдение на предстоящих выборах президента России будет организовано во всех территориальных избирательных комиссиях страны. Об этом сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев.

«Видеонаблюдение будет установлено на участках, где смогут проголосовать более 80% избирателей, и во всех территориальных избирательных комиссиях, которых в России более 2770», — сказал Булаев.

Он также добавил, что установка и тестирование оборудования для видеонаблюдения завершится до 3 марта. Булаев подчеркнул, что подобной системы видеонаблюдения на выборах нет ни в одной стране мира.

Накануне состоялось заседание представителей Центризбиркома РФ с мониторинговой рабочей группой президентского Совета по правам человека. В ходе совещания были проработаны вопросы организации голосования и наблюдения на выборах президента РФ.

В конце октября президент РФ Владимир Путин провел встречу с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В ходе встречи члены Совета предложили признать организации, наблюдающие за выборами в России, социально ориентированными некоммерческими. Глава государства поддержал идею СПЧ, пообещав, внимательно изучить все инициативы Совета, касающиеся организации выборов.