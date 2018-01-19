Путин не планирует брать отпуск до президентских выборов — Песков

Москва, 19 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава российского государства Владимир Путин не планирует брать отпуск до президентских выборов.

«Президент не планирует, — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планирует ли Путин отпуск до 18 марта. — По закону он не обязан этого делать».

Как отметил Песков, у российского лидера есть чисто избирательные мероприятия, но их немного, передает РИА Новости.

Ранее Владимиру Путину представили вторую часть списка доверенных лиц. К концу дня этот список будет передан в Центральный избирательный комитет (ЦИК). По последним данным, в поддержку кандидатуры Путина на выборах-2018 собрано более 1,5 млн подписей.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства участвует в них как самовыдвиженец.