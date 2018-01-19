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На Украине найдены залежи золота: эксперт объяснил, как «лакомый кусок» достанется США
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    На Украине найдены залежи золота: эксперт объяснил, как «лакомый кусок» достанется США

    17:42  19 Января 2018
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    На Украине найдены залежи золота: эксперт объяснил, как «лакомый кусок» достанется США

    Москва, 19 января. Потенциальная прибыль от продажи обнаруженного на территории Украины золота наверняка окажется в карманах американских коммерсантов и политиков, а также покровителей Киева в ЕС.

    Таким мнением поделился экономист, эксперт Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владислав Гинько. Он отметил, что доходы от потенциальной продажи драгоценного металла пойдут в первую очередь на погашение процентов по кредитам, которые Украине предоставили Международный валютный фонд и Вашингтон.

    «Опыт проамериканских режимов в других странах показывает, что самые «лакомые куски» в экономике раздаются структурам из США и в меньшей степени — из ЕС», — заявил Гинько в интервью iReactor.   

    Экономист напомнил, что при президенте Петре Порошенко госдолг Украины вырос в три раза. Таким образом обнаруженных залежей золота окажется явно недостаточно, чтобы рассчитаться по всем задолженностям.      

    По мнению Гинько, экономика Украины никак не выиграет от этой ситуации, так как киевские власти по-прежнему работают в интересах «политиков и коммерсантов из США», высасывающих последние соки из украинской экономики.

    Напомним, ранее стало известно, что на территории Закарпатской области Украины обнаружено крупное месторождение золота. Как рассказали в Госслужбе геологии и недр Украины, речь может идти о запасах золота в 2,4 тонны. 

    Автор: Федор Веснин
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    #сша #украина #ес #прибыль #долг #золото #эксперт
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