Миллиардер Баков собрал необходимые подписи для участия в выборах-2018

Москва, 19 января. Основатель Монархической партии Антон Баков заявил, что собрал в поддержку своей кандидатуры на выборах президента РФ 120 тысяч подписей.

«Сейчас подбиваем итоги. Думаю, собрано тысяч 120», — заявил он агентству РИА Новости.

Напомним, что Центральный избирательный комитет разрешил Бакову открыть специальный счет для формирования избирательного фонда. Ему также позволили начать предвыборную агитацию и сбор подписей в свою поддержку на голосовании.

Кандидатам от непарламентских партий, к числу которых относится монархическая партия, нужно собрать не менее 100 тысяч подписей. На один регион должно приходиться не более 2,5 тысяч подписей.

Кроме того, кандидату необходимо представить в ЦИК первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии активов за рубежом. В течение десяти дней ведомство должно решить вопрос о регистрации кандидата на выборах.

Выборы президента России пройдут весной 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин будет в них участвовать как самовыдвиженец.