Две школьницы, пострадавшие при нападении в Бурятии, находятся в реанимации

Улан-Удэ, 19 января. Две девочки, пострадавшие при нападении на школу в поселке Сосновый Бор в Бурятии, находятся в реанимации.

Как стало известно ФАН, состояние одной из них врачи расценивают как тяжелое, второй школьницы — как стабильно тяжелое.

По его словам, сначала школьниц прооперировали в военном госпитале, а затем, как и остальных пострадавших ребят, перевели в детское отделение больницы скорой медицинской помощи.

Напомним, 19 января подросток, вооруженный топором и ножом, ворвался в седьмой класс во время урока в школе №5, поджег тряпку и швырнул ее в учителя, после чего стал размахивать топором. В итоге он ранил учителя, трех учеников, а потом порезал себя ножом.

Пострадавшие госпитализированы, нападавший доставлен в больницу под конвоем, возбуждено уголовное дело.

Всем пострадавшим школьникам 13 лет. У них диагностировали резаные раны от топора. Более того,у одной девочки зафиксировали травматическую ампутацию второго пальца. У одного мальчика - травмы головы, спины и конечностей.