Путину представили вторую часть списка доверенных лиц на президентских выборах

Москва, 19 января. Президенту России Владимиру Путину представили вторую часть списка доверенных лиц. К концу дня этот список будет передан в Центральный избирательный комитет (ЦИК). Об этом агентству РИА Новости сообщил сопредседатель штаба Александр Румянцев.

Напомним, что изначально в перечень доверенных лиц Путина, утвержденный 12 января, вошли 259 человек, среди них активисты и эксперты ОНФ. В частности, глава исполкома организации Алексей Анисимов, члены центрального штаба ОНФ Жанна Рябцева, Карен Шахназаров, Кирилл Варламов.

Штаб Путина возглавили глава центра имени Рогачева Александр Румянцев, глава «КамАЗа» Сергей Коготин, глава центра «Сириус» Елена Шмелева.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Путин участвует в них как самовыдвиженец.