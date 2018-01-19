Выборы-2018: в поддержку Путина собрано более 1,5 млн подписей

Москва, 19 января. В поддержку кандидатуры действующего президента России Владимира Путина на выборах-2018 собрано более 1,5 млн подписей. По словам сопредседателя избирательного штаба Путина Сергея Когогина, это в пять раз больше, чем необходимо по законодательству.

«Сегодня собрана 1 миллион 503 тысячи 781 подпись на подписных листах, то есть я могу констатировать, что за прошедшие две недели нам удалось собрать в 5 раз больше подписей, чем требовалось по законодательству», — отметил Когогин.

По его словам, к настоящему времени проверено 40% подписей.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий глава государства Владимир Владимирович Путин участвует в них как самовыдвиженец. Окончательный список кандидатов в президенты Центризбирком озвучит к 10 февраля.

Владимир Путин. Биография.