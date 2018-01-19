«Уникально привлекательная фигура»: CNN расширяет московское бюро из-за интереса к Путину

Вашингтон, 19 января. Американский телеканал CNN назвал президента РФ Владимира Путина «уникально привлекательной фигурой» и объявил о расширении своего представительства в Москве из-за неподдельного интереса огромного числа зрителей к работе российского лидера.

О планах телеканала сообщило Washington Examiner. Расширение Московского бюро означает «удвоение ответственности за все более важные истории из России», пояснило издание.

«Владимир Путин – уникально привлекательная фигура, и его повестка дня в стране и за рубежом увлекательна для зрителей во всем мире», – говорилось в выпуске CNN.

Главой расширенного бюро станет бывший руководитель отделения Wall Street Journal Натан Ходж. В Москве он проживает с 2015 года. К нему присоединится старший корреспондент CNN Фред Плейтген, который до этого работал в штаб-квартире сети в Лондоне.

Уточняется, что работу в Москве продолжит старший корреспондент CNN Мэтью Ченс.

Старший вице-президент телеканала Дебора Рейнер указала на важность России на международном уровне: «будь то ее собственные предстоящие выборы, ее предполагаемая роль на недавних выборах в США или вопросы, касающиеся Украины, Европы, Китая, Ирана и Сирии».