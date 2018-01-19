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Политика
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СМИ: Армия США «доведена до предела» 17 годами постоянных боевых действий
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    СМИ: Армия США «доведена до предела» 17 годами постоянных боевых действий

    17:08  19 Января 2018
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    Армия США «доведена до предела» 17 годами постоянных боевых действий

    Федеральное агентство новостей предлагает своим читателям ознакомиться с переводом статьи майора регулярной армии США Дэнни Сьюрсена ‘We’re Killing These Kids, We’re Breaking the Army!’ («Мы убиваем этих парней, мы ломаем армию!»), опубликованной на портале The American Conservative.

    Признаюсь, я опешил. Этот офицер и наставник с 28-летним стажем не был склонен к гиперболам. Нет, он говорил серьезно: «Мы убиваем этих парней, мы ломаем армию!».

    Далее он объяснил, какие требования предъявляются к стандартным, обычным армейским подразделениям, не говоря уже о спецназе, в 2018 году. Это балансирование России в Восточной Европе, сдерживание в Южной Корее, различные миссии в Африке. Добавьте к этому развертывание в традиционных горячих точках в Сирии, Ираке и Афганистане. Он искренне беспокоился о физическом и эмоциональном состоянии армии, доведенной до предела 17 годами постоянных боевых действий. В конце концов, с высоким уровнем самоубийств среди военных, который уже стал «новой нормой», и недавней чередой случайных смертей в ходе тренировок, кажется разумным задуматься: может быть, мы действительно их убиваем.

    Общее воздействие такого количества операций на моральный дух и готовность солдат трудно измерить в такой дисциплинированной, профессиональной и полностью добровольной армии, как армия США. Но мы знаем, что, несмотря на постоянные обещания бывшего президента Барака Обамы о том, что «волна войн постепенно спадает» и что Америка сможет, наконец, спокойно заняться внутренними делами, ничего подобного не произошло ни тогда, ни сейчас, при президенте Дональде Трампе.

    После значительных выводов войск из Ирака (2011) и Афганистана (2014) многие солдаты с нетерпением ждали более длительного периода спокойствия на постоянном месте дислокации и, может быть, даже чего-то, напоминающего мир и нормальную жизнь. Но этому не суждено было случиться. Помимо развертывания в Афганистане, Ираке и Сирии, войска США в настоящее время также развернуты в Кувейте, Южной Корее и Восточной Европе.

    Бюджетные споры в Конгрессе в сочетании со все более политизированными оценками внешнеполитических угроз создали ситуацию, где демонстрация «актуальности» и «занятости» армии стала единственным способом обеспечить привычно высокий уровень финансирования. «Актуальность» — палка о двух концах, ведь чтобы оправдать такой бюджет, нужны бешеные темпы операций.

    Многим военнослужащим, конечно, надоели такие темпы развертывания на 18-м году конфликта, ранее известного как «война с терроризмом». Никто открыто не выражает недовольство, но есть сигналы — надо уметь их видеть. Как отметил один наблюдатель, когда в праздники вице-президент Майк Пенс нанес неожиданный визит в Кабул и публично похвалил армию США в Афганистане, толпа выглядела подавленной. Несколько военнослужащих стояли, скрестив руки перед собой, другие сложили их за спиной и слушали, но не аплодировали. Опросы также показывают, что хоть нынешний президент немного более популярен среди военных, чем у широкой общественности, среди офицерского состава рейтинг одобрения Трампа составляет всего 30%. Более того, опросы февраля 2017 года указывают на то, что удовлетворенность военнослужащих упала на 50% с 2009 года. Отчасти, нужно полагать, из-за бесконечных развертываний и постоянной удаленности от семьи. А среди спецназовцев снова растет процент психических расстройств и самоубийств.

    В своем нынешнем виде система, кажется, еще держится благодаря решительности лидеров и ответственности солдат. Но интересно, сможет ли она выдержать хоть один крупный региональный кризис? Чем-то, похоже, придется пожертвовать — отказаться от других миссий, работать в сжатых сроках или, не дай бог, обратиться к офицерам запаса, чего американские политики не хотят делать.

    Добровольная армия — это, конечно, хорошо, но только до тех пор, пока система не треснет. Даже небольшое наращивание войск в Афганистане и Ираке в сочетании с конфликтом в Корее, который становится все более вероятным, могут просто «сломать» профессиональных добровольцев.

    Тогда Америке придется сделать трудный выбор: собрать еще больше денег и людей, чтобы держаться на плаву, или, может быть, делать меньше. Будем надеяться, что до этого не дойдет. А пока Конгресс и народ будут закрывать глаза на затянувшуюся войну с террором и втаптывать своих героев в землю.

    «Отличный» способ сказать «спасибо за вашу службу»!

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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