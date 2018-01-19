В Госдуме предложили снижать агрессию в школах по заветам Коменского

Москва, 19 января. Чтобы снизить уровень агрессии среди детей, необходимо не вводить новые меры безопасности, а «оживить» систему образования, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

По мнению парламентария, усиление мер безопасности, в том числе установка металлоискателей в школах, и введение штрафов для родителей не помогут решить проблему нападения на детей. Перегрузка детей и учителей, неблагоприятная социальная обстановка и агрессивная информационная среда приводят к такому результату, убежден Смолин.

«Основополагающий принцип образования был сформулирован чешским писателем Яном Амосом Коменским — сначала любить, потом учить», — цитирует депутата Infox.ru.

Напомним, утром 19 января девятиклассник из Бурятии во время занятий с топором набросился на учеников седьмого класса. В результате пострадали семь человек, в том числе пять учеников. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. 15 января в Перми школьник устроил поножовщину, в результате нападения пострадали девять человек.