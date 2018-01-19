Песков оценил работу Минкульта по реанимации российского кино
Москва, 19 января. Министерство культуры России неоднократно получало высокую оценку за успешную реанимацию отечественного кино, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать скандал вокруг переноса нескольких зарубежных фильмов из-за российской премьеры. Песков отметил, что этот вопрос следует обсуждать с кабмином, «который весьма эффективно курирует эту тему культуры и работу Минкульта».
«В целом можно констатировать, что министерство культуры неоднократно получало высокую оценку за свою работу по реанимации нашего кино», — заметил пресс-секретарь президента России.
Он обратил внимание, что качество отечественного кинопродукта выросло за последние годы. Песков уточнил, что этот факт подтверждают не только социологические, но и экономические исследования — бокс-офис российских фильмов растет.
Песков напомнил, что президент России Владимир Путин говорил о необходимости защиты отечественных кинопроизводителей.
«При этом, наверное, можно признать, что и интересы иностранных прокатчиков тоже никто не ущемляет и, собственно, их сборы на нашем рынке также демонстрируют достаточно уверенный рост», — поделился мнением представитель Кремля.