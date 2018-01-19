Песков оценил работу Минкульта по реанимации российского кино

Москва, 19 января. Министерство культуры России неоднократно получало высокую оценку за успешную реанимацию отечественного кино, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать скандал вокруг переноса нескольких зарубежных фильмов из-за российской премьеры. Песков отметил, что этот вопрос следует обсуждать с кабмином, «который весьма эффективно курирует эту тему культуры и работу Минкульта».

«В целом можно констатировать, что министерство культуры неоднократно получало высокую оценку за свою работу по реанимации нашего кино», — заметил пресс-секретарь президента России.

Он обратил внимание, что качество отечественного кинопродукта выросло за последние годы. Песков уточнил, что этот факт подтверждают не только социологические, но и экономические исследования — бокс-офис российских фильмов растет.

Песков напомнил, что президент России Владимир Путин говорил о необходимости защиты отечественных кинопроизводителей.