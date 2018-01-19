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Политика
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Политика
Берлин проверит украинский закон о реинтеграции Донбасса
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    Берлин проверит украинский закон о реинтеграции Донбасса

    16:25  19 Января 2018
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    Берлин проверит украинский закон о реинтеграции Донбасса

    Берлин, 19 января. Правительство Германии внимательно изучит новый закон о реинтеграции Донбасса, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.

    По его словам, контекст закона заключается в том, что «Украина — жертва поддерживаемой Россией агрессии и в течение четырех лет находится в ситуации военного конфликта».

    Напомним, что накануне Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса, который дает право президенту Петру Порошенко использовать вооруженные силы в мирное время ради защиты суверенитета страны. Таким образом, Киев узаконил применение армии в восточной части Украины, передает «Свободная пресса».

    В МИД РФ прокомментировали принятый на Украине закон о реинтеграции Донбасса, заявив, что он «хоронит минские соглашения» и является началом подготовки к новой войне на востоке Украины.

    В ведомстве также добавили, что благодаря новому закону президент Украины Петр Порошенко получит новые возможности, которые позволяют безнаказанно подавлять любое инакомыслие и недовольство населения.

    Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом последствия принятия украинского закона о реинтеграции Донбасса.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #донбасс #украина #германия
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