Берлин проверит украинский закон о реинтеграции Донбасса

Берлин, 19 января. Правительство Германии внимательно изучит новый закон о реинтеграции Донбасса, заявил официальный представитель немецкого кабмина Штеффен Зайберт.

По его словам, контекст закона заключается в том, что «Украина — жертва поддерживаемой Россией агрессии и в течение четырех лет находится в ситуации военного конфликта».

Напомним, что накануне Верховная рада Украины приняла закон о реинтеграции Донбасса, который дает право президенту Петру Порошенко использовать вооруженные силы в мирное время ради защиты суверенитета страны. Таким образом, Киев узаконил применение армии в восточной части Украины, передает «Свободная пресса».

В МИД РФ прокомментировали принятый на Украине закон о реинтеграции Донбасса, заявив, что он «хоронит минские соглашения» и является началом подготовки к новой войне на востоке Украины.

В ведомстве также добавили, что благодаря новому закону президент Украины Петр Порошенко получит новые возможности, которые позволяют безнаказанно подавлять любое инакомыслие и недовольство населения.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом последствия принятия украинского закона о реинтеграции Донбасса.