Британцы подсчитали число жертв ударов коалиции в Сирии и Ираке в 2017 году

Москва, 19 января. В 2017 году жертвами ударов коалиции во главе с США в Ираке и Сирии стали более шести тысяч мирных жителей. Об этом сообщают британские аналитики из мониторинговой группы AirWars Monitoring group.

«Число смертей лиц, не участвующих в боевых действиях, в результате ударов ВВС и артиллерии коалиции выросло более чем на 200% по сравнению с 2016 годом и достигло от 3 923 до 6 102 человек за год, по данным AirWars», — говорится на сайте организации.

Кроме того, число мирных жителей, получивших ранения в результате ударов коалиции, увеличилось на 55%. Аналитики отмечают, что резкий рост случаев гибели мирного населения от ударов коалиции совпал со снижением активности российских сил в Сирии.

Стоит отметить, что международная коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом коалиция действует в Сирии без разрешения властей страны. В конце декабря в Минобороны США сообщили, что с начала операции в Сирии и Ираке более 800 мирных жителей погибли в результате ударов коалиции во главе с США, информация по еще 603 случаям расследуется.

1 Организация запрещена на территории РФ.