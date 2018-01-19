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Британцы подсчитали число жертв ударов коалиции в Сирии и Ираке в 2017 году
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    Британцы подсчитали число жертв ударов коалиции в Сирии и Ираке в 2017 году

    16:10  19 Января 2018
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    Британцы подсчитали число жертв ударов коалиции в Сирии и Ираке в 2017 году

    Москва, 19 января. В 2017 году жертвами ударов коалиции во главе с США в Ираке и Сирии стали более шести тысяч мирных жителей. Об этом сообщают британские аналитики из мониторинговой группы AirWars Monitoring group.

    «Число смертей лиц, не участвующих в боевых действиях, в результате ударов ВВС и артиллерии коалиции выросло более чем на 200% по сравнению с 2016 годом и достигло от 3 923 до 6 102 человек за год, по данным AirWars», — говорится на сайте организации.

    Кроме того, число мирных жителей, получивших ранения в результате ударов коалиции, увеличилось на 55%. Аналитики отмечают, что резкий рост случаев гибели мирного населения от ударов коалиции совпал со снижением активности российских сил в Сирии.

    Стоит отметить, что международная коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). При этом коалиция действует в Сирии без разрешения властей страны. В конце декабря в Минобороны США сообщили, что с начала операции в Сирии и Ираке более 800 мирных жителей погибли в результате ударов коалиции во главе с США, информация по еще 603 случаям расследуется.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #сирия #ирак #коалиция #мирные жители
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