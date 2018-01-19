Песков адресовал в Кабмин вопрос о новых функциях «Промсвязьбанка»

Москва, 19 января. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил на вопрос, почему именно «Промсвязьбанк» выбран в качестве базы для создания опорного банка для гособоронзаказа. По его словам, это не является прерогативой Кремля. Вопрос о новых функциях «Промсвязьбанка» нужно задавать в Кабмине, отметил Песков.

«Это, пожалуйста, в кабинет министров», — ответил пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос, согласовывалось ли это решение с Кремлем, Песков сказал: «Это не решение Кремля. Это не прерогатива Кремля — принимать такие решения».

Напомним, российский регулятор 15 декабря объявил о санации «Промсвязьбанка», а спустя неделю сообщил, что готовит обращения в правоохранительные органы из-за целого ряда банковских операций менеджмента учреждения, имеющих признаки незаконных действий.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам будет создан на базе «Промсвязьбанка».