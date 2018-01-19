Сирия: премьер-министр САР обсудил с главой Минкомсвязи РФ совместное информационное будущее стран

Дамаск, 19 января. Премьер-министр Сирии Имад Хамис обсудил с министром связи и массовых коммуникаций России Николаем Никифоровым и сопровождающей его делегацией развитие двусторонних отношений, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Главным вопросом на повестке дня стало российско-сирийское сотрудничество в сфере информационных и коммуникационных технологий, цифровой экономики, а также использование данных технологий в различных аспектах.

Глава сирийского кабмина также выразил от имени правительства благодарность России за поддержку сирийского народа перед лицом террористической войны. Хамис также подчеркнул важность укрепления отношений между Россией и Сирией в экономической, инвестиционной, технологической и информационной сферах.

Премьер-министр отметил, что Сирия смогла сохранить информационную инфраструктуру, несмотря на осаду и терроризм, и уделяет все большее внимание развитию информационно-коммуникационной системы, поскольку она представляет собой главную артерию для развития институтов государства. От лица правительства Сирии он поприветствовал участие российских компаний и технологического сектора в инвестициях в Сирии на следующем этапе. Хамис особо подчеркнул необходимость создать двустороннюю комиссию, которая установит рамки сотрудничества, разработает план по обучению кадров в сфере технологий и коммуникаций связи, а также перениманию российского опыта в этой области.

6 Фото. 6 Фотографий

Премьер объяснил, что информатика представляет собой основы современного государства, и эффективное управление требует электронного управления, указывающего на то, что развитие любого учреждения должно развивать информационные технологии.

Со своей стороны, российский министр Николай Никифоров выразил готовность своей страны развивать отношения между двумя государствами в секторе ИКТ, привлекать инвестиции российских специалистов в Сирию и предоставлять необходимые знания в области разработки эффективной системы связи, обучения, а также квалификационные кадры в дополнение к инвестированию в области высокоскоростного Интернета.

В ходе переговоров основное внимание было уделено созданию основ для укрепления технического и технического сотрудничества, использования опыта России в области информационных технологий, управления бизнесом и инвестициям в информационный сектор.