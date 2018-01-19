В Раде обвинили бывший завод Порошенко в продаже бракованных автомобилей ВСУ

Киев, 19 января. Автомобили корпорации «Богдан», связанной с бизнес-империей президента Украины Петра Порошенко, вышли из строя, проработав в зоне боевых действий всего несколько месяцев.

Такой информацией, выступая в Верховной раде Украины, поделилась депутат от «Радикальной партии» Оксана Корчинская.

«Санитарные автомобили «Богдан», которые никогда не выпускались в нашей стране, не проходили испытания, страна закупает за 900 тысяч гривен. 900 тысяч гривен за автомобиль, который придуман на конвейере. У нас зашло на фронт 50 автомобилей. Половина остановилась на протяжении первых месяцев», — цитирует Корчинскую «ПолитНавигатор».

Депутат Рады отметила, что автомобили обошлись украинскому бюджету в 30 тысяч евро. Теперь, отметила Корчинская, завод «Богдан» отказывается оплачивать гарантийный ремонт бракованного спецтранспорта и хочет получить от государства очередной перевод.

Депутат от «Радикальной партии» заявила, что считает неприемлемым то, что «Богдан» хочет получить из бюджета еще 300 тысяч гривен, хотя некоторые санитарные авто, поставленные для нужд ВСУ, даже не имеют пробега в две тысячи километров.

Напомним, корпорация «Богдан» существует на Украине с 2005 года. Изначально она была частью финансово-промышленной группы «Укрпроминвест» Петра Порошенко. В 2009 году Порошенко продал свою долю в автомобильной компании Олегу Свинарчуку. Проведение этой сделки вызвало много вопросов у украинской общественности.

Почему есть все основания полагать, что украинский президент не полностью расстался со своей долей в «Богдане», Федеральное агентство новостей писало еще в 2016 году.