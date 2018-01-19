18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Двукратный олимпийский чемпион Алябьев объяснил, почему будет голосовать за Путина
Украина
В Раде обвинили бывший завод Порошенко в продаже бракованных автомобилей ВСУ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Раде обвинили бывший завод Порошенко в продаже бракованных автомобилей ВСУ

    16:16  19 Января 2018
    463

    В Раде обвинили бывший завод Порошенко в продаже бракованных автомобилей ВСУ

    Киев, 19 января. Автомобили корпорации «Богдан», связанной с бизнес-империей президента Украины Петра Порошенко, вышли из строя, проработав в зоне боевых действий всего несколько месяцев.

    Такой информацией, выступая в Верховной раде Украины, поделилась депутат от «Радикальной партии» Оксана Корчинская.

    «Санитарные автомобили «Богдан», которые никогда не выпускались в нашей стране, не проходили испытания, страна закупает за 900 тысяч гривен. 900 тысяч гривен за автомобиль, который придуман на конвейере. У нас зашло на фронт 50 автомобилей. Половина остановилась на протяжении первых месяцев», — цитирует Корчинскую «ПолитНавигатор».

    Депутат Рады отметила, что автомобили обошлись украинскому бюджету в 30 тысяч евро. Теперь, отметила Корчинская, завод «Богдан» отказывается оплачивать гарантийный ремонт бракованного спецтранспорта и хочет получить от государства очередной перевод. 

    Депутат от «Радикальной партии» заявила, что считает неприемлемым то, что «Богдан» хочет получить из бюджета еще 300 тысяч гривен, хотя некоторые санитарные авто, поставленные для нужд ВСУ, даже не имеют пробега в две тысячи километров.     

    Напомним, корпорация «Богдан» существует на Украине с 2005 года. Изначально она была частью финансово-промышленной группы «Укрпроминвест» Петра Порошенко. В 2009 году Порошенко продал свою долю в автомобильной компании Олегу Свинарчуку. Проведение этой сделки вызвало много вопросов у украинской общественности.

    Почему есть все основания полагать, что украинский президент не полностью расстался со своей долей в «Богдане», Федеральное агентство новостей писало еще в 2016 году.

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #порошенко #рада #автомобили #брак #корпорация #богдан
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Путин не планирует брать отпуск до президентских выборов — Песков

      16:51 19 Января 2018 57
      Читать
      15:13
      Сегодня

      Песков рассказал о крещенской традиции Путина
      10:48
      Сегодня

      Грудинин привез свои "20 шагов" в Петербург. Пресс-конференция
      6:11
      Сегодня

      Лавров провел встречу с генсеком ООН Гутеррешем
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 19 января 06.00: САА и «Нусра» стягивают силы в Идлиб, курды готовятся к атаке Турции
      4:36
      Сегодня

      Трамп предложил Назарбаеву перенести переговоры по Донбассу из Минска

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018 34583

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      3587

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      35089

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      8302

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7843
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Выборы-2018: в поддержку Путина собрано более 1,5 млн подписей

      Выборы-2018: в поддержку Путина собрано более 1,5 млн подписей

      16:37   19 Января 2018
      56
      Песков отреагировал на предложение Трампа перенести из Минска переговоры по Донбассу

      Песков отреагировал на предложение Трампа перенести из Минска переговоры по Донбассу

      15:19   19 Января 2018
      1055
      Турция отреагировала на призыв США воздержаться от операции в сирийском Африне

      Турция отреагировала на призыв США воздержаться от операции в сирийском Африне

      13:52   19 Января 2018
      2479
      Путин окунулся в прорубь на Селигере по случаю праздника Крещения Господня

      Путин окунулся в прорубь на Селигере по случаю праздника Крещения Господня

      2:00   19 Января 2018
      2977