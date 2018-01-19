Путин и Трамп могут встретиться на саммите G20 в Аргентине — СМИ

Вашингтон, 19 января. Представитель администрации президента США Дональда Трампа сообщил, что глава государства может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите «большой двадцатки», который пройдет в Аргентине в конце ноября — начале декабря.

Отдельная двухсторонняя встреча глав РФ и США пока не планируется, передает ТАСС.

«Наши президенты встречались в прошлом году на «двадцатке». Очередная возможность представится на «двадцатке» нынешнего года», — сказал источник в администрации Трампа в ответ на просьбу прокомментировать перспективы новой встречи мировых лидеров.

Напомним, что форум G20 пройдет в Буэнос-Айресе в конце ноября. Пока обе стороны находятся на «ранних стадиях планирования». Двусторонние встречи в таких случаях согласовываются на позднем этапе. Их не планируют за полгода.