Донбасс сегодня: артобстрел ЛНР, хищения в ВСУ, агент чекистов и дискредитация ОБСЕ

Донбасс, 19 января. ЛНР подверглась артобстрелу после нескольких дней тишины. Агент МГБ ЛНР раскрыл подробности пожаров на складах боеприпасов украинской армии. Украинские СМИ исказили отчет ОБСЕ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Позиции народной милиции Луганской народной республики у северных, западных и юго-западных границ обстреливались вооруженными силами Украины в минувшие сутки. По защитникам ЛНР били из 122-мм артиллерии, минометов и пушек боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Всего зафиксировано четыре случая нарушения перемирия украинской стороной.

Аналогично ситуация обстояла и в Донецкой народной республике. Силы дончан на донецком направлении подверглись огневой атаке из гранатометов, штатного вооружения БМП и крупнокалиберного стрелкового оружия. За минувшие двое суток в Докучаевске в результате обстрелов украинских силовиков повреждены три дома, включая два многоквартирных.

Чем воюет Украина

Агент министерства госбезопасности ЛНР Иван Хижняк сообщил о сокрытии военным командованием так называемой АТО небоевых потерь в украинской армии из-за использования устаревших боеприпасов. Напомним, Иван Хижняк, офицер зенитно-ракетной части ВС Украины, который в течение трех лет добывал секретную информацию для луганских силовиков, был выведен силами МГБ ЛНР на подконтрольную территорию два дня назад.

Офицер сообщил, что проходил службу в должности начальника отделения боевого управления зенитно-ракетного дивизиона в базовом лагере «Сармат» в подконтрольном ВСУ Краматорске. Техника 1972 года выпуска, стоявшая на вооружении украинской армии, ни разу не была на капремонте. Основные запасы боеприпасов к реактивным системам залпового огня «Смерч» и «Град» Украина отстреляла и сейчас использует старые советские боеприпасы 60-х годов, проверки и обслуживание которых не проводились. Вследствие этого в украинской армии отмечаются несчастные случаи с летальными и нелетальными исходами, которые в большинстве своем не становятся достоянием общественности.

Причины взрывов на складах РАВ

Кроме того, по данным агента МГБ ЛНР Ивана Хижняка, офицеры вооруженных сил Украины уверены, что пожары на складах боеприпасов Украины в Балаклее и Сватово организованы высшим военным командованием государства для сокрытия хищений в особо крупных масштабах.

Хижняк отметил, что в версии о несчастных случаях или диверсиях офицерский состав ВСУ не верит, будучи убежденным в том, что приказ на организацию «диверсий» поступил непосредственно из Минобороны Украины. Напомним, пожары на упомянутых складах ракетно-артиллерийского вооружения произошли в 2017 и 2015 годах соответственно. По разным данным, более 10 тысяч тонн боеприпасов уничтожено огнем.

Фейковые инструкции «боевиков»

Украинские СМИ продолжают дискредитировать представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Данное утверждение основано на сообщении информиздания «Лига.нет», которое, ссылаясь на отчет международных наблюдателей, опубликовало дискредитирующую информацию о военнослужащих донецкой армии.

Речь идет об инциденте, который ОБСЕ в последнем опубликованном отчете от 17 января квалифицирует как «запрет доступа». В первом случае пресс-служба миссии повествует о том, что «член ДНР» препятствовал движению патруля наблюдателей по соображениям безопасности.

Второй описанный случай связан с попыткой запуска иностранными наблюдателями беспилотника в районе блокпоста Еленовка и последующим запретом со стороны военнослужащего ВС ДНР данного действия. В тот момент в указанном районе находились гражданские лица. А запуск беспилотника, как известно, может сопровождаться вооруженными провокациями с украинской стороны и обстрелом аппарата, что было неоднократно зафиксировано. Ввиду этих обстоятельств бойцы донецкой армии и вынуждены были попросить иностранцев не осуществлять запуск по соображениям безопасности.

А вот как это преподнесли сетевые издания Украины: «ОБСЕ: Боевикам раздали инструкции о запрете допуска наблюдателей». И далее по тексту, искажая смысл отчета миссии, журналисты со ссылкой на пресс-службу организации «доказали», что «боевикам ДНР» якобы розданы инструкции по запрету допуска международников в определенные районы республики. Это при том, что командование армейских корпусов ДНР и ЛНР издало, опубликовало и довело до всех подчиненных подразделений приказ о запрете препятствования деятельности миссии ОБСЕ. А в отчете миссии нет ни слова об инструкциях для военнослужащих ДНР по запрету доступа патрульных организации.