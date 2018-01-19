Армия Сирии нанесла ракетный удар по позициям боевиков в провинции Идлиб

Дамаск, 19 января. Правительственные войска Сирии нанесли ракетный удар по позициям террористов в западных районах провинции Идлиб.

По данным Al-Masdar News, минувшим утром сирийская армия выпустила несколько ракет по позициям боевиков в районе города Джиср-эш-Шугур. Ракетный удар сирийских военных был осуществлен в связи с активизацией боевиков на границе провинций Идлиб и Латакия.

Ранее стало известно, что правительственные войска Сирии взяли под контроль высоту Таль Шахид в провинции Алеппо. Кроме того, сирийские войска при поддержке ВКС РФ освободили от террористов города Ас-Сахира и Мархамия.

Напомним, в декабре президент России Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу основной группировки российских войск из Сирии. При этом глава государства отметил, что в Сирии продолжат работу на постоянной основе авиабаза ВКС РФ «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе.