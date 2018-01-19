Песков объяснил, почему были опубликованы фото и видео купания Путина в проруби

Москва, 19 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, зачем были опубликованы фото и видео крещенского купания российского лидера Владимира Путина на Селигере.

Напомним, в крещенскую ночь Путин прибыл в мужской монастырь в Нило-Столобенской пустыни в Тверской области, где посетил праздничную литургию и окунулся в прорубь.

Фото были опубликованы на официальном сайте Кремля.

Комментируя вопрос о том, зачем пресс-служба администрации обнародовала снимки, Песков напомнил, что Путин не только купался в проруби, но был на молебне в храме, где было много людей или прихожан. Именно из-за «публичного режима» в Кремле приняли решение показать фото.

«Прежде это было в более дискретной обстановке», — сказал он.

Кроме того, Песков отметил, что Путин на протяжении многих лет придерживается традиции купаться в проруби на Крещение.