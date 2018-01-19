Владислав Шурыгин: Передача Киеву военной техники из Крыма ничего не изменит

18 января Верховная рада приняла закон о «реинтеграции» Донбасса. В связи с тем, что данный закон совершенно не вязался с поддерживаемыми Россией Минскими соглашениями, у многих экспертов возникли закономерные сомнения в том, что Москва и дальше будет поддерживать идею о передаче Киеву остающихся в Крыму украинских кораблей и танков.

Наследство ВСУ

11 января президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть из Крыма Украине ее военную технику. Она «находится вся в плачевном состоянии», «но это уже не наше дело, она в таком практически состоянии и была, за эти годы никем не обслуживалась», — добавил глава Российского государства.

«Есть и значительный боезапас, но он, по данным наших военных экспертов, транспортировке не подлежит, это опасно, он подлежит утилизации на месте. Мы готовы пригласить украинских военных, чтобы они поучаствовали в утилизации этих боеприпасов», — подчеркнул президент России.

В свою очередь, командующий военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко поспешил сообщить, что «практически вся техника, которая оставалась на территории оккупированного Крыма, была отремонтирована».

Мы понимаем, что фраза «практически вся» — довольно растяжимое понятие… Тем не менее, на данный момент Украина претендует на возвращение минимум 37 кораблей, вспомогательных судов и яхт, а также одной дизель-электрической подводной лодки. Кроме этого, по словам украинских военных, ВСУ оставило в Крыму два батальонных комплекта БМП, два батальонных комплекта БТРов, семь дивизионов артиллерии, четыре минометных батареи, две пусковых установки ПКРК «Рубеж», а также не уточненное количество танков, ЗРК С-300, автомобилей и авиатехники.

В то же время главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский сделал по украинской военной технике в Крыму следующее уточнение: «Там остались несколько БМП, БТР и небольшое количество танков Т-64 — всего около двух десятков машин. Один дивизион устаревшей версии С-300». В свою очередь, главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов прояснил ситуацию с количеством оставшейся на Крымском полуострове украинской авиатехники: семь истребителей МиГ-29, два истребителя МиГ-29УБ и три учебно-боевых самолета Л-39М1.

Заметим, что Россия после весны 2014 года никогда не отрицала на официальном уровне того факта, что вышеперечисленная военная техника принадлежит Украине. Но насколько возрастет боевая мощь вооруженных сил Украины, если предложение президента России о передаче Киеву бывшей военной техники ВСУ будет реализовано?

Чемодан без ручки

Прокомментировать ситуацию Федеральному агентству новостей согласился военный публицист и обозреватель, постоянный член «Изборского клуба» Владислав Шурыгин.

— Владислав Владиславович, давайте сделаем вид, что в Киеве и Одессе нет военных и гражданских, как сомневающихся в том, что Россия какую-то военную технику Украине де-факто передаст, так и считающих, что данная передача по множеству причин не выгодна самой Украине. Представим, что: а) Украина свою «временно забытую» в Крыму военную технику всерьез вознамерилась забрать; и б) Россия не чинит этому намерению никаких препятствий. Насколько получение военной техники из Крыма реально усилит ВСУ?

— Думаю, что на сотые доли процента — не более того. Все, что более-менее являлось исправным, Украина с согласия России смогла эвакуировать из Крыма уже к концу мая 2014 года. Этому было посвящено даже специальное сообщение на сайте президента Украины, в котором с заметными победными нотками говорилось: «Количество вооружения и военной техники, вывезенной из Крыма, составляет более двух тысяч единиц. В частности, авиационной техники — 75 единиц, кораблей — 32 единицы, автомобильной техники — 1341 единица, ракетно-артиллерийского вооружения 120 единиц, бронетехники — 121 единица, техники связи — 201 единица, техника оперативного обеспечения — 302 единицы, техники тыла — 400 единиц. Стоимость уже выведенного имущества и военной техники превышает 1 миллиард долларов».

— Да уж, не так уж и мало.

— Я бы сказал прямо — очень много. Почти все, что на полуострове было в строю или почти в строю, украинцы вывезли на материк. В Крыму осталось, по большей части, то военное имущество Украины, которое в краткосрочной перспективе вернуть в строй было крайне сложно или вообще невозможно. Например, остался в Севастополе самый крупный корабль ВМСУ — большой десантный корабль «Константин Ольшанский». Почему остался? Потому что машины корабля самими же украинцами были выведены из строя. Причем так основательно, что их, пожалуй, проще заменить, чем отремонтировать. Но в Одессе и Николаеве нет запасных дизельных двигателей для «Ольшанского». Вот БДК и украшает собой до сих пор гавань Севастополя. А подводная лодка «Запорожье»? Мало того, что она лишена возможности совершать погружения, так еще и абсолютно устарела. Корабль управления «Славутич» лишен хода.

— А корветы «Луцк», «Тернополь» и «Хмельницкий»?

— «Луцк» украинцы ремонтировали-ремонтировали, да так до мая 2014-го и не отремонтировали. Корабль не на ходу. «Тернополь» и «Хмельницкий»… Выглядят они внешне неплохо, но значительная часть корабельных систем не функционирует. И необходимых комплектующих для их ремонта у украинцев нет. Что же до других украинских кораблей и судов, на сегодняшний день находящихся в Крыму, то их состояние еще хуже, чем у тех, что я перечислил.

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Между тем, ВМСУ на данном этапе способны получать от украинского ВПК лишь катера. Если взвалить на украинский судоремонт в его нынешнем состоянии обязанности по восстановлению боеспособности брошенных Киевом в Крыму корветов и тральщиков, то эту украинскую отрасль постигнет самый настоящий коллапс. При этом я совсем не уверен, что «забытую армаду» после ее буксировки из Севастополя можно будет вернуть в строй даже за пределами Украины, например в болгарской Варне. Никто просто не решится вкладывать деньги в ремонт этих посудин. В общем, это не боевые корабли, а чемодан без ручки.

Каннибализм и реинтеграция

— Про самолеты спрашивать не буду: я своими глазами видел этот авиахлам на Бельбеке. Признаюсь — крайне печальное зрелище. Но вот, например, в Крыму имеется украинский дивизион С-300. Пусть он и устаревшей модификации, но это все же С-300. Причем, матчасть дивизиона, по слухам, была российскими военнослужащими законсервирована. Эти ЗРК тоже бесполезны для ВСУ?

— Прямо сейчас — да, несомненно. Эти ЗРК провели более трех лет без обслуживания. Какая бы ни была консервация, а после такого «трехсотки» на боевое дежурство не поставишь. Теоретически реанимировать ЗРК, наверное, после крымского «отстоя» можно… где-нибудь в России. Это если речь идет о возможности оперативного ремонта. А вот на Украине быстро вернуть в строй дивизион, чья матчасть столь продолжительное время находилась без надлежащего обслуживания, вряд ли получится. Может так статься, что и вообще не получится. Даже несмотря на громкие «незалежные» рапорты о том, что за 2015–17 годы заводской ремонт прошли 65% украинских зенитно-ракетных комплексов С-300П и 20% «Бук-М1».

— Почему «несмотря»?

— Потому что есть основания полагать, что упомянутый ремонт осуществлялся украинцами за счет «каннибализма». То есть разукомплектования ради запчастей ЗРК, признанных не подлежащими ремонту. Добываемый таким образом ЗИП, как вы понимаете, не бесконечен… Касательно же остальной наземной техники ВСУ, находящейся в Крыму, то считаю, что ее передача Киеву не изменит ровным счетом ничего. В конце концов, на украинских базах хранения ржавеющих танковых корпусов и башен или автомобильных остовов имеется на порядок больше, чем ВСУ могут получить из Крыма.

— Может ли, на ваш взгляд, принятие 18 января Верховной радой закона о «реинтеграции» Донбасса изменить позицию России относительно передачи украинской военной техники из Крыма? Хочется напомнить, что в этом законе Россия без каких-либо экивоков именуется «страной-агрессором».

— Признаться, я чрезвычайно рад, что этот закон наконец-то принят. Потому что большей глупости и возможности вывалить на самих себя ведро навоза в Раде вряд ли могли придумать. Закон о «реинтеграции» Донбасса» полностью подрывает Минские соглашения, поскольку идет с ними категорически вразрез. Соответственно, Киев более чем наглядно демонстрирует свое неприятие каких-либо мирных инициатив, самым серьезным образом компрометируя себя на международной арене.

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Повлияет ли закон о «реинтеграции» на позицию России относительно передачи Киеву военной техники из Крыма? На первых порах — вряд ли. Думаю, что Москва не будет сразу отзывать свои предложения, предпочитая реагировать не на слова Киева, а на его дела. Чтобы разобраться, как на самом деле реализуется закон о «реинтеграции», Москве понадобится некоторое время. Словом — «будем посмотреть».