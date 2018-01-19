Постпред РФ при ОБСЕ ответил на предложение Трампа о переносе переговоров по Донбассу

Вена, 19 января. На фоне принятого Украиной закона о реинтеграции Донбасса необходимо говорить не о месте, а о сути переговоров по урегулированию конфликта, считает постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Не о месте нужно вести речь, а о субстанции дальнейших переговоров, о возможности резкого изменения ситуации в связи с принятием закона о реинтеграции, который отрывает путь к военному конфликту и хоронит минские соглашения», — сказал он.

Говоря о предложении президента США Дональда Трампа перенести из Минска переговоры по разрешению конфликта в Донбассе, Лукашевич напомнил, что Штаты не участвуют в работе Контактной группы, а значит, по его словам, «мечтатели из Белого дома могут выбрасывать любые мысли», передает РИА Новости.

Как сообщает издание «Утро.ру», Трамп предложил перенести минские переговоры из столицы Белоруссии в другое место, чтобы они стали эффективнее. В свою очередь, США не являются официальными участниками переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе и не входят в так называемую «нормандскую группу» посредников наряду с РФ, Францией и Германией. При этом Украина настаивает, чтобы Вашингтон стал полноценным участником процесса.

Напомним, в пятницу полпред ДНР Денис Пушилин прокомментировал предложение о переносе переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе из Минска.

Ранее президент России Владимир Путин заверил, что РФ будет делать все для того, чтобы помочь жителям Донбасса вне зависимости от каких-то внешних обстоятельств.