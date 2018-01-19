Кремль сожалеет о дефиците у США воли к сотрудничеству по КНДР

Москва, 19 января. В Москве ищут сотрудничества с США по вопросу КНДР, однако чувствуют дефицит такого стремления со стороны американских коллег, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Москве ищут сотрудничества с США в решении всех региональных и международных проблем. Но, к сожалению, дефицит воли к этому сотрудничеству мы ощущаем именно у наших американских коллег», — сообщил Песков, добавив, что российская сторона выражает свое сожаление в этой связи.

Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал обвинения президента США Дональда Трампа в адрес России. Напомним, глава Белого дома заявлял, якобы Москва не сотрудничает с Вашингтоном по урегулированию ситуации в КНДР и продолжает поставки нефтепродуктов Пхеньяну.

Песков подчеркнул, что российская сторона сохраняет приверженность своим обязательствам по всем международным соглашениям и продолжит следовать им впредь.

Напомним, о том, что Россия якобы «совсем не помогает» США в урегулировании ситуации вокруг Северной Кореи, Трамп заявил накануне, отметив при этом, что президент РФ Владимир Путин «может сделать многое» для преодоления кризиса.

При этом российский лидер неоднократно обращал внимание на то, что КНДР откажется от ядерного оружия только в том случае, если мировое сообщество гарантирует ей безопасность. Путин отмечал, что в первую очередь необходимо прекратить давление на Пхеньян и перейти к переговорам.