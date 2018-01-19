Богданов обсудил с представителем сирийской оппозиции подготовку к Конгрессу нацдиалога

Москва, 19 января. Лидер «Московской платформы» оппозиции Кадри Джамиль обсудил подготовку конгресса нацдиалога САР в Сирии с замминистра иностранных дел России Михаилом Богдановым. Об этом сообщили в МИД РФ.

Стороны обменялись мнениями относительно развития ситуации в Сирии и отметили необходимость опираться на резолюцию Совбеза ООН при урегулировании в стране.

«В ходе беседы состоялся обстоятельный . В этой связи обсуждался комплекс вопросов, связанных с подготовкой к проведению в Сочи конгресса сирийского национального диалога», — заявили в МИД РФ.

Напомним, 19 января президент РФ Владимир Путин на совещании Совета безопасности РФ обсудил подготовку к Конгрессу сирийского нацдиалога, который пройдет в Сочи 29-30 января, а также новый закон Украины о реинтеграции Донбасса.