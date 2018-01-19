Песков рассказал о крещенской традиции Путина

Москва, 19 января. Президент РФ Владимир Путин в течение многих лет придерживается традиции крещенских купаний. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я хочу еще раз повторить: это его не первый такой опыт. В целом он ежегодно это делает уже на протяжении многих лет», — сообщил Песков.

Напомним, Владимир Путин посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области и поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер.