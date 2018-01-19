Трамп обещал — Трамп сделал: итоги первого года 45-го президента США

20 января исполняется год со дня инаугурации Дональда Трампа. Разного рода материалов, посвященных этой дате, уже опубликовано и, судя по всему, еще будет опубликовано превеликое множество, что лишний раз подчеркивает незаурядность действующего «хозяина» вашингтонского Белого дома и его «похода во власть», который начался… почти 30 лет назад.

Как увидеть за деревьями лес

В августе 1988 года на шоу Опры Уинфри преуспевающий 42-летний нью-йоркский миллиардер, отвечая на вопрос ведущей о том, правда ли, что он считает себя способным выиграть президентские выборы, заявил буквально следующее:

«Я думаю, что выиграю. Но я не пойду на проигрыш. Я никогда в жизни не шел на проигрыш. И если бы я решился это сделать, у меня был бы огромный шанс победить. Не знаю, как считает ваша аудитория, но, по-моему, люди устали смотреть, как их страну грабят. И я не могу обещать всего, но точно скажу, что помогу этой стране заработать гораздо больше денег, чем это было при тех, кто 25 лет на ней наживался. Все изменится, поверьте мне».

Отнимем от 1988 года названные Трампом четверть века — и мы увидим, что для него точкой отсчета является 1963 год, год убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. И если внимательно посмотреть биографию Трампа, то окажется, что в его взлете определяющую роль сыграло знакомство с Олегом Кассини (Лоевским), личным модельером Жаклин Бувье-Кеннеди, открывшее для «простого строителя-миллионера из Квинса» дверь в мир нью-йоркского «высшего света». Да и сам Трамп особо не скрывал, что считает JFK образцом для подражания.

Поэтому, конечно, можно говорить что угодно, собирать и сводить воедино все реальные и мнимые неудачи «большого Дональда» на президентском посту, но упрекать его в том, что он якобы неадекватен своему нынешнему статусу, — это признак полной безответственности. Наоборот, Овальный кабинет стоил ему 30 лет буквально адской работы, включая три банкротства. Но к 2015 году, когда в Америке уже никому не надо было объяснять, кто такой Дональд Трамп, этот «паззл» полностью сложился.

И действительно, США в первый год легислатуры 45-го президента США заработали больше денег, чем при его предшественнике Бараке Обаме, федеральный долг увеличился «всего» на 600 млрд долл. вместо «привычного» триллиона, и, самое главное, в Америке действительно «все изменилось». Надо же уметь видеть за деревьями лес.

Выпускники «новой школы Духа времени»?

Здесь налицо некое глубинное и трудноуловимое, но несомненное сходство Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

И тот, и другой начинали свое политическое лидерство в условиях, когда само их выживание: не только политическое, но и физическое, — находилось под вопросом. Достаточно вспомнить многочисленные угрозы сторонников Хиллари Клинтон и «глубинного государства» не только устроить Трампу импичмент, но и «повторить судьбу Кеннеди».

И тот, и другой мастерски освобождались от обязательств перед теми силами, без привлечения которых их приход к власти вряд ли мог состояться, и в этом отношении судьба, например, того же Пола Манафорта весьма сродни судьбе Бориса Березовского.

И тот, и другой ведут, на первый взгляд, весьма хаотичную политику, внутренняя железная логика которой начинает просматриваться только в многолетней перспективе.

Их подчеркнутое внимание к своей физической форме лишний раз подтверждает, что мы имеем дело с политическими «стайерами» и даже «марафонцами». О «железном» здоровье 65-летнего Путина знает уже весь мир — на Крещение 2018 года он даже окунулся в прорубь-«иордань» Нило-Столобенского монастыря на Селигере. А недавно главный врач Белого дома Рони Джексон, проводивший специальное медицинское обследование 71-летнего Трампа, заявил, что тот «абсолютно здоров» и что «если бы последние 20 лет вел правильный образ жизни, то мог бы дожить до 200 лет».

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В этой связи можно даже выдвинуть, на первый взгляд, бредовое, не подтверждаемое никакими объективными доказательствами, предположение о том, что российский и американский президент являются политиками одной и той же выучки, одной и той же «школы».

Но, как говорил еще великий Нильс Бор, «эта гипотеза недостаточно безумна для того, чтобы являться верной», а, согласно евангельской мудрости, «дух веет, где хочет», — поэтому назовем Путина и Трампа выпускниками «новой школы духа времени», знаменитого немецкого понятия «Zeitgeist», введенного еще Иоганном-Вольфгангом Гете. Тем более, что «хозяин Кремля» долгое время отработал в ГДР и считается «германофилом», а сам Трамп — внук эмигрантов из Германии.

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Речь, понятное дело, идет не о каком-то «немецком» или «русском следе», а о том, что само развитие человечества и отдельных человеческих сообществ случайно и в то же время закономерно выдвигает на первый план такие фигуры, которые впоследствии признаются несомненно историческими.