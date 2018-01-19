Песков посоветовал спрашивать о возможной операции в сирийском Африне у Минобороны РФ

Москва, 19 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможной военной операции в сирийском городе Африн.

В ответ на просьбу журналистов озвучить позицию РФ по данному вопросу, Песков заявил, что эти вопросы следует задавать не Кремлю.

«По этой теме советую вам обратиться в наше оборонное ведомство, к коллегам в министерство обороны», — сказал он.

О консультациях Анкары с с Москвой и Вашингтоном по поводу возможной операции против сирийских курдов в Африне ранее заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

Сегодня турецкие СМИ сообщили о планах Анкары наносить ракетные удары по скоплениям вооруженных группировок в жилых квартах Африна. Окончательное решение по использованию ВВС Турции, как утверждает источник газеты «Хабер тюрк» примут по итогам прошедших в четверг в Москве переговоров начальника Генштаба Турции Хулуси Акара с начальником Генштаба ВС РФ генералом Валерием Герасимовым.

Напомним, 19 октября минувшего года президент России Владимир Путин на Валдайском форуме заявил о намерении созвать Конгресс народов Сирии. Первоначально ожидалось, что в нём примут участие и сирийские курды из партии «Демократический союз», но власти Турции выступили против этого.