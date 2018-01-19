Песков отреагировал на предложение Трампа перенести из Минска переговоры по Донбассу

Москва, 19 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не видит смысла в переносе переговоров по урегулированию кризиса в Донбассе из Минска.

Во время встречи с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым президентом США Дональд Трамп заявил, что считает целесообразным перенос из Минска переговоров по урегулированию кризиса в Донбассе. Песков прокомментировал эту инициативу.

«В данном случае место переговоров не имеет столь большого значения — первое», — заметил представитель Кремля.

По мнению пресс-секретаря президента России, значение имеют приверженность сторон конфликта «безальтернативности минских договоренностей за неимением каких-либо других договоренностей», а также их приверженность «нормандскому формату». Песков напомнил, что ситуация в Донбассе является внутренним конфликтом.

Ранее президент России Владимир Путин заверил, что РФ будет делать все для того, чтобы помочь жителям Донбасса вне зависимости от каких-то внешних обстоятельств.