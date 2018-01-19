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Политика
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Политика
Песков отреагировал на предложение Трампа перенести из Минска переговоры по Донбассу
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    Песков отреагировал на предложение Трампа перенести из Минска переговоры по Донбассу

    15:19  19 Января 2018
    1055

    Песков отреагировал на предложение Трампа перенести из Минска переговоры по Донбассу

    Москва, 19 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не видит смысла в переносе переговоров по урегулированию кризиса в Донбассе из Минска.

    Во время встречи с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым президентом США Дональд Трамп заявил, что считает целесообразным перенос из Минска переговоров по урегулированию кризиса в Донбассе. Песков прокомментировал эту инициативу.

    «В данном случае место переговоров не имеет столь большого значения — первое», — заметил представитель Кремля.

    По мнению пресс-секретаря президента России, значение имеют приверженность сторон конфликта «безальтернативности минских договоренностей за неимением каких-либо других договоренностей», а также их приверженность «нормандскому формату». Песков напомнил, что ситуация в Донбассе является внутренним конфликтом.

    Песков отреагировал на предложение Трампа перенести из Минска переговоры по Донбассу

    Ранее президент России Владимир Путин заверил, что РФ будет делать все для того, чтобы помочь жителям Донбасса вне зависимости от каких-то внешних обстоятельств. 

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Катерина Тимошенская
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