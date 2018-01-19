Песков: Путин получает информацию о ЧП в российских школах

Москва, 19 января. Президент РФ Владимир Путин в курсе последних происшествий в российских школах и получает информацию о нападениях на школы в Перми и Улан-Удэ, сообщил в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, руководство страны получает информацию о подобных происшествиях», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, в понедельник двое подростков устроили поножовщину в одной из школ Перми. В результате 15 человек, включая учительницу и учеников начальных классов, пострадали. В настоящее время подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

В пятницу в городе Улан-Удэ произошло нападение на учеников седьмого класса. Один из учащихся девятого класса, по предварительным данным следствия, бросил в кабинет, где шел урок, бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на школьников и педагога. На данный момент известно о семи пострадавших.