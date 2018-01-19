Кремль назвал темы предстоящих переговоров Путина и президента Аргентины

Москва, 19 января. Глава российского государства Владимир Путин 23 января встретится со своим аргентинским коллегой Маурисио Макри. Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, лидеры двух государств обсудят политику, экономику, а по итогам переговоров подпишут совместное заявление.

В сообщении уточняется, что Путин и Макри обсудят вопросы развития российско-аргентинского всеобъемлющего стратегического партнерства в культурно-гуманитарной, торгово-экономической и политической сферах. Кроме того, президенты обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки дня. После этого главы двух государств подпишут cовместное заявление и сделают заявления для СМИ.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в пятницу, 19 января Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ подготовку к Конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи.