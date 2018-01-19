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Политика
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Новости Сирии
Путин обсудил с членами Совбеза РФ подготовку к Конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи
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    Путин обсудил с членами Совбеза РФ подготовку к Конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи

    15:05  19 Января 2018  /обновлено: 15:38  19 Января 2018
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    Путин обсудил с членами Совбеза РФ подготовку к Конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи

    Москва, 19 января. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ подготовку к Конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Он отметил, что участие в совещании приняли премьер-министр России Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу и другие постоянные члены Совбеза РФ.

    «Продолжили обмен мнениями по сирийскому политическому урегулированию и в этой связи обсудили ряд текущих вопросов, связанных с подготовкой Национального конгресса в Сочи», — приводит РИА Новости комментарий Пескова.

    Напомним, 29-30 января в Сочи состоится Конгресс национального диалога Сирии. Как рассказал заместитель специального посланника ООН по делам ближневосточного государства Рамзи Рамзи, в рамках переговоров в России участники Конгресса могут обсудить важнейший вопрос сирийской повестки — а именно вопрос конституции САР.

    Представитель Организации объединенных наций также отметил, что рассчитывает, что Конгресс в Сочи станет логичным продолжением обсуждения сирийской проблематики, которое пройдет в Вене 25-26 января.

    Отметим, Конгресс национального диалога Сирии в Сочи является одним из главных мероприятий, в рамках которых вырабатываются пути нормализации политической, экономической и социальной жизни САР. Инициатором обсуждения сирийских дел в Сочи является президент РФ Владимир Путин.   

         

     

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Федор Веснин
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