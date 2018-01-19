Путин обсудит с Мантуровым показатели Минпромторга за 2017 год

Москва, 19 января. Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он уточнил, что на повестку будут вынесены показатели работы Минпромторга в минувшем году.