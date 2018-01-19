Сирия: САА наступает на позиции боевиков «Джебхат ан-Нусры» в провинции Алеппо

Дамаск, 19 января. Правительственные войска Сирии продолжают наступление на позиции террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) в провинции Алеппо.

Минувшим утром правительственные войска возобновили наступление на позиции террористов в южном пригороде Алеппо, чтобы зажать в котле крупную группировку боевиков в районе авиабазы Абу Духур.

Передовые отряды 124-й бригады республиканской гвардии при поддержке Сирийской арабской армии штурмуют позиции боевиков Джебхат ан-Нусры к северо-востоку от базы Абу-Дахур на границе с провинцией Идлиб, передает Al-Masdar News.

Стоит отметить, что после вывода основных российских сил из Сирии, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать борьбу с терроризмом в Сирии точечно, если это потребуется. Он также напомнил, что у России по-прежнему остаются два пункта базирования в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.